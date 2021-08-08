تراند الفن: انفعال أحمد زاهر أثناء جنازة دلال عبدالعزيز

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 8 أغسطس 2021 05:15 مساءً - كتبت- بهيرة فودة:

حضر الفنان أحمد زاهر جنازة الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز رفقة ابنتيه ملك وليلى، اليوم في مسجد المشير بالتجمع الخامس.

وأثناء الجنازة حاول أحد الأشخاص أن يلتقط فيديو للفنان أحمد زاهر مع ابنتيه ملك وليلى، قائلًا: “البقاء لله يا فندم”.

وكان رد فعل الفنان أحمد زاهر أنه انفعل على الشخص الذي حاول أن يصوره ووضع يده على الكاميرا، قائلًا: “بتعمل إيه، بتعمل إيه”.

ورافق العديد من النجوم جثمان “دلال” إلى مثواها الأخير بمقابر الوفاء والأمل بمدينة نصر، الذي دفُن بها زوجها الراحل الفنان الكبير سمير غانم.

وكان من بين الحضور حسن الرداد، الإعلامي رامي رضوان، أحمد بدير، فتوح أحمد، شيرين، أميرة مختار ابنة الراحلة رجاء الجداوي، ميرفت أمين، عبير صبري، هنا الزاهد، ماجد المصري، كريم فهمي، أحمد فهمي، عبد العزيز مخيون، عمرو سعد، هاني رمزي، أشرف زكي.

دلال عبدالعزيز رحلت صباح السبت 7 أغسطس، بعد صراع مع تبعات فيروس كورونا، استمر نحو 3 أشهر.

جدير بالذكر أن الفنانة دلال عبدالعزيز عانت من فيروس كورونا قبل 3 أشهر تقريبا، وبعد إعلان تعافيها ظلت في المستشفى تعاني من تبعات الإصابة، وكان زوجها الفنان سمير غانم أصيب بكورونا في نفس وقت إصابتها ورحل عن عالمنا في مايو الماضي.