تراند الفن: بالصور| حسن الرداد ورامي رضوان يستقبلان العزاء في دلال عبدالعزيز

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 8 أغسطس 2021 05:15 مساءً - أدمن 58 دقيقة مضت أخبار الفن والفنانين 14 زيارة
كتبت- منى الموجي:
تصوير- هاني رجب
استقبل الفنان حسن الرداد، زوج الفنانة إيمي سمير غانم، وإلى جواره المذيع رامي رضوان، زوج الفنانة دنيا سمير غانم- العزاء في الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز، أمام مدفن غانم في مقابر الوفاء والأمل بمدينة نصر، عقب انتهاء مراسم الدفن.
وحرص على تقديم واجب العزاء عدد كبير من الفنانين الذين شاركوا في جنازة الراحلة، رافقوا نعشها من مسجد المشير بالتجمع حتى المقابر، ومن بينهم: الفنان أحمد فهمي، الفنان يوسف الشريف، الفنانة هنا الزاهد، الفنان أحمد خالد صالح، الفنان أحمد بدير، الفنانة إسعاد يونس، الفنان هاني رمزي، الفنان أشرف زكي، السيناريست إنجي علاء، الفنان كريم فهمي، الفنانة إلهام شاهين، الفنانة صابرين، الفنان مراد مكرم، الفنان أحمد زاهر وابنتيه ملك وليلى التي بدا عليه تأثر كبير، الفنان عمرو سعد.
رحلت دلال عبدالعزيز صباح السبت 7 أغسطس، بعد صراع مع تبعات فيروس كورونا، استمر نحو 3 أشهر، وقد عانت الراحلة من فيروس كورونا قبل 3 أشهر تقريبا، وبعد إعلان تعافيها ظلت في المستشفى تعاني من تبعات الإصابة، وكان زوجها الفنان سمير غانم أصيب بكورونا في نفس وقت إصابتها ورحل عن عالمنا في مايو الماضي.
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