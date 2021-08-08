تراند الفن: بينها 6 في مصر| F2M تنشر قائمة أكثر 10 سيارات “ملاكي” مبيعًا بالعالم في 2021

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 8 أغسطس 2021 05:15 مساءً - القاهرة – (مصراوي):

نشرت وكالة “F2M” فوكاس تو موف الأمريكية المتخصصة في أبحاث أسواق السيارات العالمية، قائمة بالسيارات الـ10 العائلية الصغيرة (المدمجة) الأكثر مبيعًا على مستوى العالم خلال النصف الأول من 2021 الجاري.

وذكرت الوكالة الأمريكية أن قطاع السيارات المدمجة العائلية الصغيرة سجل مبيعات عالمية بواقع 5.1 مليون وحدة خلال الأشهر الـ6 الأول من العام، مسجلًا نموًا بنسبة 19.1% على أساس سنوي.

ويواصل سوق السيارات العالمي محاولات التعافي من حالة الركود والتخبط جراء جائحة فيروس كورونا التي تضرب العالم منذ بدايات 2020 الماضي، وتسببت في هزات عنيفة في سوق السيارات بجميع أنحاء العالم.

وضمت قائمة الـ10 الكبار الأكثر مبيعًا في النصف الأول من العام الجاري 7 طرازات ضمن الخيارات التي يوفرها وكلاء العلامات التجارية المختلفة للعملاء في سوق السيارات المصري.

ولم يغب عن السوق المصري من السيارات العشر سوى ثلاث طرازات، هي فولكس فاجن Bora التي حلت بالمركز الخامس بإجمالي مبيعات 159.000 وحدة، وكذا تويوتا Levin التي جاءت سادسًا بواقع 132.000 سيارة.

أما السيارة الثالثة التي تعد من بين الأكثر مبيعًا في العالم ولا تتوفر في مصر حاليًا هي فولكس فاجن جولف التي احتلت المركز الثالث بمبيعات قدرت بـ195.000 سيارة.

السيارة الرابعة التي لا تتوفر بمصر وتتواجد في قائمة الأكثر مبيعًا عالميًا، هي فولكس فاجن Sagitar والتي ارتقت إلى المركز الثامن بعد أن كانت تحتل المركز التاسع سابقًا، ذلك بمبيعات قدرت بـ131.000 سيارة بنمو 2.6%.

ويرصد التقرير التالي أسعار السيارات الـ7 التي سجلت اسمها بقائمة الـ10 الكبار الأكثر مبيعًا بالعالم وتتوفر في السوق المصري:

تويوتا كورولا

وفقًا لقاعدة بيانات السيارات العالمية “GAD”، حافظت (تويوتا كورولا) اليابانية على المركز الأول في قائمة السيارات المدمجة الأكثر مبيعًا حول العالم بمبيعات قدرت بـ625.000 سيارة، بحصة سوقية 12.3% من إجمالي المبيعات.

تتوفر تويوتا كورولا سيدان موديل 2022 في جيلها الثاني عشر بـ8 فئات مختلفة التجهيزات، وتعمل جميعًا بمحرك سعة 1.6 لتر بقوة 120 حصان وتتوفر بخيارين من نواقل الحركة الأول يدوي من 5 سرعات والثاني أوتوماتيك من 6 سرعات؛ وتبدأ أسعارها الرسمية من 325.00 جنيه وتصل إلى 460.000 جنيه.

هوندا سيفيك

احتلت هوندا سيفيك المركز الثاني في قائمة السيارات العائلية المدمجة الصغيرة الأكثر مبيعًا خلال النصف الأول من العام 2021.

وبلغ إجمالي مبيعات سيفيك عالميًا 305.000 بحصة سوقية عالمية بلغت 6%.

تتوفر هوندا سيفيك موديل 2021 في السوق المصري بفئة واحدة من التجهيزات، وتعمل بمحرك رباعي السلندرات سعة 1.6 لتر بقوة 123 حصان وناقل حركة أوتوماتيك من 5 سرعات.

ويبلغ سعر السيارة الرسمي في مصر 459.000 جنيه.

هيونداي إلنترا

حازت هيونداي إلنترا على المركز الرابع بقائمة السيارات العائلية المدمجة الصغيرة الأكثر مبيعًا خلال النصف الأول من العام 2021.

وبلغ إجمالي مبيعات إلنترا عالميًا 184.000سيارة بحصة سوقية تقدر بـ3.6% من مجمل مبيعات قطاع السيارات المدمجة.

تقدم هيونداي أيقونتها إلنترا موديل 2021 في السوق المصري مقسمة ما بين إلنترا HD وCN7 ويصل عدد فئاتها إلى 14 فئة من التجهيزات.

تعمل هيونداي إلنترا بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1.6 لتر بقوة 121 حصان ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات وآخر بـ6 سرعات.

وتبدأ أسعار السيارة من 242.900 إلى 493.000 جنيه.

مرسيدس بنز A-Class

احتلت مرسيدس بنز A-Class المركز السابع بقائمة السيارات العائلية المدمجة الصغيرة الأكثر مبيعًا خلال النصف الأول من العام 2021.

وبلغ إجمالي مبيعات A-Class عالميًا 132.000سيارة بحصة سوقية تقدر بـ2.6% من سوق السيارات العالمي. لتفقد بذلك مركز السابق حيث كانت تحتل المرتبة السادسة.

تتوفر مرسيدس بنز إيجيبت السيارة A-Class الجديدة بالسوق المصري بمحرك رباعي السلندرات سعة 1.3 لتر بقوة 136 حصان وناقل حركة أوتوماتيكي من طراز G DCT من 7 سرعات.

تتوفر مرسيدس A-Class موديل 2021 بـ6 فئات من التجهيزات، وتبدأ أسعارها من 625.000 جنيه حتى 700.000 جنيه.

مازدا 3

احتلت مازدا 3 المركز التاسع بقائمة السيارات العائلية المدمجة الصغيرة الأكثر مبيعًا خلال النصف الأول من العام 2021.

وبلغ إجمالي مبيعات مازدا 3 عالميًا 119.000سيارة بحصة سوقية تقدر بـ2.6% من السوق العالمي.

يتوفر في مصر موديل 2021 من مازدا 3، ويقدم لعملاء السوق المحلي بنمطين “هاتشباك وسيدان” وكلاهما يعمل بمحرك رباعي السلندرات سعة 1.6 لتر بقوة 105 حصان ويرتبط به ناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات.

وتبدأ أسعار السيارة من 425.000 إلى 520.000 جنيه.

أودي A3

استقرت أودي A3 في المركز العاشر بقائمة الأكثر مبيعًا عالميًا، ذلك بعد أن بلغ مجمل مبيعاتها في النصف الأول من العام الجاري 105.000 سيارة لترتقي مركزين وتلتحق بالعشر الكبار.

تتوفر أودي A3 في السوق المصري بموديل 2020 بأسعار رسمية تبدأ من 475.000 جنيه للفئة “Premium” القياسية، و555.000 جنيه للفئة “Prestige” الأعلى تجهيزًا.

تعتمد السيارة الجديدة على سواعد محرك تربو صغير ثلاثي الاسطوانات سعة 1000 سي سي بقوة 115 حصان ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 7 سرعات.