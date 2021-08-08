تراند الفن: بسبب حريق عائمة نيلية.. كثافة مرورية بطريق الكورنيش

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 8 أغسطس 2021 05:15 مساءً - كتب- رمضان يونس: شهد طريق كورنيش النيل، اليوم الأحد، كثافة مرورية، عقب اندلاع حريق في عائمة نيلية بمنطقة ماسبيرو. ودفعت الإدارة العامة لمرور القاهرة برجال المرور لسحب الكثافات المرورية، وتسيير الحركة، بطريق كورنيش العجوزة، والقادم من منطقة ماسبير، كما دفعت إدارة الحماية المدنية بالقاهرة، بسيارات إطفاء، مدعومة بلانشات نيلية؛ للمساهمة في إخماد الحريق. تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إشارة من النجدة مفادها اشتعال النيران في عائمة نيلي بمنطقة ماسبيرو. وجار فحص سبب الاشتعال للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية وراء الاشتعال.

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