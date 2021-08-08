تراند الفن: ملك البحرين يؤكد تضامن بلاده مع مصر في كل ما يحفظ حقوقها وأمنها المائي

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 8 أغسطس 2021 05:15 مساءً - المنامة/ القاهرة- (د ب أ):

أكد عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة اليوم الأحد تضامن بلاده مع مصر في كل ما يحفظ حقوقها وأمنها المائي.

وشدد مللك البحرين، لدى استقباله اليوم وزير الخارجية المصري سامح شكري حسبما أفادت وكالة أنباء البحرين ( بنا) ، على دعم المملكة لكافة الجهود والمساعي الهادفة للتوصل إلى اتفاق ملزم لحل مسألة سد النهضة وفق قواعد القانون الدولي، وبما يعود بالخير والنفع على كافة الأطراف، ويضمن حقوق مصر في حصتها المائية في نهر النيل.

وأشاد بالدور المركزي لمصر بقيادة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في الدفاع عن قضايا الأمة العربية ومصالحها وحماية الأمن القومي العربي وتعزيز أسس السلام والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، مؤكداً أن أمن مصر ركيزة أساسية من ركائز الأمن القومي العربي.

وأكد اعتزازه بالعلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع بين البلدين ، معربا عن تطلعه الدائم الى الدفع بها نحو آفاق أرحب بما يلبي تطلعات شعبيهما.

ونوه ملك البحرين بأهمية مثل هذه الزيارات التي تدعم مسار التعاون والتشاور والتنسيق المشترك إزاء مختلف القضايا في ظل ما تمر به المنطقة من تحديات وأزمات تهدد أمن واستقرار الدول العربية .

ووفق الوكالة ، تسلم الملك حمد بن عيسى خلال اللقاء ، رسالة خطية من الرئيس المصري تضمنت دعوة لزيارة مصر ، و رحب ملك البحرين بهذه الدعوة، معرباً عن سروره بتلبيتها في أقرب فرصة ممكنة.

وأشارت الوكالة إلى أن الرسالة تعلقت بالعلاقات الوثيقة بين البلدين والتطورات الإقليمية والدولية والقضايا موضع الاهتمام المشترك.

بدوره ، صرَّح المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ في بيان صحفي ، بأن الوزير شكري أكد “حرص مصر على التنسيق والتشاور المُستمر مع البحرين تجاه التطورات الإقليمية المُتلاحقة، في إطار جهود الدولتين الرامية إلى إحلال السلام في المنطقة، وإعلاء الحلول السياسية لأزماتها بمنأى عن التدخلات الإقليمية أو التجاذبات الهدّامة، لاسيما في إطار موقف مصرَ الثابت تجاه أمن الخليج العربي واستقرار دولة باعتباره جزءًا أصيلًا لا يتجزأ من أمن مصر القومي”.