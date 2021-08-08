رسائل حصرية تهنئة بمناسبة رأس السنة الهجرية 1443 صور جديدة لقدوم العام الهجري للأهل والأصدقاء

نقدم لكم الآن متابعينا الكرام رسائل حصرية تهنئة بمناسبة السنة الهجرية الجديدة 1443، التي لم يتبقى على قدومها إلا ساعات قليلة، حيث أكدت الحسابات الفلكية بداية العام الهجري 1443 يوم الأثنين الموافق 9 أغسطس الحالي، حيث ينتظر المسلمين في كل مكان بالعالم العام الهجري الجديد للاحتفال به بكافة مظاهره التي أعتدنا عليها، كما يتمنى الجميع من الله تعالى أن تكون بداية العام الهجري الجديد بداية خير وسعادة، وفرصة جديد للتقرب من الله تعالى وتعويض ما فات الكثير من المسلمين في العام الماضي، ويستعد الجميع الآن للاحتفال بهذه المناسبة السعيدة بكل الوسائل المختلفة.

رسائل حصرية تهنئة بمناسبة رأس السنة الهجرية

رأس السنة الهجرية واحدة من المناسبات الدينية العظيمة، وهي ذكرى عن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة للمدينة، وهذا بعد إيذاء أهل مكة له، وتأتي السنة الهجرية كل عام بعد انتهاء شهر ذي الحجة الذي يكون فيه موسم الحج وهو أخر الشهور الهجرية، وهناك بعض مظاهر الاحتفال الخاصة بتلك المناسبة الدينية السعيدة حيث يتم الاحتفال به باجتماع الأهل والأصدقاء وتقديم الحلوى المختلفة بتلك المناسبة، كما أيضاً يتم استبدال تلك العادات في الفترة الحالية التي ينصح فيه بعد الاجتماعات بين الأهل والأصدقاء، بتبادل الرسائل المكتوبة والمصورة بين الأهل والأصدقاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

كلمات تهنئة العام الهجري الجديد 1443

أصبح الجميع من الأهل والأصدقاء الآن يعتمدون على التهنئة بالمناسبات المختلفة سواء الأعياد وغيرها، بإرسال الرسائل المكتوبة والمصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة الفيس بوك والواتس أب، كما يمكن أيضاً إرسال رسائل نصية على الهواتف المحمولة، وهناك الكثير من الرسائل الخاصة بتهنئة رأس السنة الهجرية ومنها:

كل عام وأنتم الخير الذي نحمد الله تعالى على قربه من حياتنا، كل عام وأنتم إلى الله أقرب وإلى طاعته ورضاه ومغفرته أرغب، بارك الله أعوامكم وأن يجعلكم خلفٍ لخير سلف.

كل عام هجري مبارك على الأبواب، نسأل الله أن يكون عاماً بلا أوجاع بلا فراق، ونسأل الله الكريم أن تكون سنة خالية من الأوجاع وخالية من مشقات الدنيا والصعاب، كل عام وأنتم بخير.

بارك الله لكم طيب أيامكم، وبارك الله لكم سنوات الهجرة والميلاد، كل عام وأنتم الأقرب في قلوبنا، وكل عام وأنتم بخير حال.

يمضي عام ويقدم عام وأنت الغالي في القلب في كل عام، كل عام وأنتم بخير.

جيت أهنئ إلا شاغل بالي بالسنة الهجرية الجديدة، وأدعى له من كل قلبي وأكون أول من قدم التهنئة وكل عام وأنتم بخير.

أهديك الورد وألوانه وأرسل جواب أنت عنوانه وأهنيك بقدوم العام الهجري الجديد 1443 وأيامه.

يمضى عام ويهل عام وأنت الغالي في القلب كل عام.

اللهم أجعل السنة الهجرية الجديدة سنة خير ومحبة وسلام لأمتنا العربية والإسلامية، ننتمي للجميع عام جديد مليء بالنجاح والعافية والسعادة.

حبيت يا غالي بالعام الجديد أهنئك عسى الله يعوده علي وعليك ويحفظك ويحفظ أحبائك.

صور جديدة لقدوم العام الهجري 1443