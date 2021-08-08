تراند الفن: “ضلال مبين ورب الكعبة”.. الشيخ محمد حسان عن “تنظيم ولاية سيناء” في قتل الجيش

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 8 أغسطس 2021 04:14 مساءً - أدمن ‏9 دقائق مضت حوادث وقضايا 8 زيارة

كتب- صابر المحلاوي: تصوير- نادر نبيل: تستكمل الدائرة الخامسة إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، الاستماع لشهادة الشيخ محمد حسان خلال محاكمة 12 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ “داعش إمبابة”. وقال الشيخ محمد حسان، إن “أنصار بيت المقدس أو ما يسمون أنفسهم الآن “تنظيم ولاية سيناء” بعد تغيير اسمهم، حين يخرج زعيم التنظيم أبو أسامة المصري علينا بتسجيل صوتي بعدما قتل أولادنا من أفراد الجيش ويقول نصا: “لقد قتلناهم لأن الله أمرنا بذلك”، فهذا ضلال مبين ورب الكعبة، لا أقول هذا إلا ابتغاء رب العالمين”. وتساءل: “أالله أمرك بقتل نفس محرمة؟ بقتل إنسان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؟ فالله لم يأمر بالقتل بل قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، وهم إطلاقا ليسوا على الطريق الصحيح فكيف يكونون على الطريق الصحيح وهم يستحلون الدماء المعصومة للذين يعيشون، هذا سوء فهم خطير”.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصراوى وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.