تراند الفن: محمد عمران قائمًا بأعمال رئيس هيئة الرقابة المالية لمدة عام

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فنون - كتب امير التهامي في الأحد 8 أغسطس 2021 04:14 مساءً - أدمن 10 دقائق مضت اقتصاد 8 زيارة
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا رقم 332 لسنة 2021 بتكليف الدكتور محمد مصطفى عمران، بالقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام، وذلك اعتبارا من 7 أغسطس 2021.
ونشرت الجريدة الرسمية هذا القرار اليوم الأحد.
وكان عمران قد شغل منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في 2018 بقرار من رئيس الوزراء السابق شريف إسماعيل.
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