تراند الفن: أحد أبنائها متعسر.. فهل مساعدتها له حرام؟.. والورداني يوضح الفرق بين الهبة والتركة

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 8 أغسطس 2021 04:14 مساءً - أدمن ‏41 دقيقة مضت الدين والحياة 8 زيارة

كتبت – آمال سامي: “عندي ثلاثة أبناء اثنان منهم حالتهما يسيرة والآخر حالته متعسرة، فهل حين أساعد المتعسر هذا حرام أم حقه علي؟” هكذا وجهت إحدى المتصلات سؤالها للدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ومدير إدارة التدريب، في إحدى حلقات برنامجه “ولا تعسروا” المذاع على القناة الأولى المصرية، ليجيب موضحًا الفارق بين التركة والهبة. “دا من فضل ربنا عليكي وربنا هيكتب دا في ميزان حسناتك وانتي لا ظلمتي حد ولا حاجة” يجيب الورداني موضحًا أن الأم بذلك لم تظلم أحدا بل هي تتصرف في مالها حال حياتها، وقال أن لها ثوابين ثواب الصدقة وثواب مساعدة ابنها القريب إليها، “متخافيش ومتسمعيش كلام أي حد بيقولك بتظلمي بقية ولادك”، وأوضح الورداني أنه ليس هناك تركة بل هي تتصدق وتوهب أموالها لأحد أبنائها المحتاجين ولا شيء في ذلك.

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