تراند الفن: بالفيديو.. مراسم تسليم الراية الأولمبية لعمدة باريس

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 8 أغسطس 2021 04:14 مساءً - أدمن ‏8 دقائق مضت رياضة عربية وعالمية 6 زيارة

كتب- عمر قورة: أعلن رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ اختتام أولمبياد طوكيو 2020 التي انطلقت خلال الفترة من 23 يوليو حتى 8 أغسطس. وسلَّمت اليوم الأحد حاكمة طوكيو يوريكو كويكي العلم إلى رئيسة بلدية باريس آن هيدالجو عبر رئيس اللجنة الأولمبية الدولية خلال حفل الاختتام. وبتسليم العلم إلى عمدة باريس، تنتقل شعلة النسخة الـ33 من الأولمبياد إلى العاصمة الفرنسية التي تستضيف منافساتها في عام 2024.



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