تراند الفن: نجل موسيماني يخوض فترة معايشة داخل نادي zed

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 8 أغسطس 2021 04:14 مساءً - أدمن ‏23 دقيقة مضت رياضة عربية وعالمية 11 زيارة

كتب- رمضان حسن: خضع راي بيتسو موسيماني نجل المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي، لفترة معايشة داخل صفوف فريق 2010 بنادي zed. وحرص بيتسو موسيماني علي التواجد مع نجله صباح اليوم الأحد، كما التقي بمدربي zed وايضا علاء نبيل المشرف علي قطاع الناشئين.

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