تراند الفن: تضرر آلاف المنازل في السودان جرّاء الفيضانات

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 8 أغسطس 2021 04:14 مساءً - الخرطوم- (أ ف ب):

تضررت آلاف المنازل في السودان بعدما تسببت الأمطار الغزيرة السبت بوقوع فيضانات في اجزاء مختلفة من السودان وأغرقت العاصمة الخرطوم في ظل ضعف أنظمة تصريف المياه، وفق ما أفاد مراسلو فرانس برس.

وتهطل امطار غزيرة على السودان عادة في الفترة الممتدة من يونيو الى اكتوبر. كما يفيض نهر النيل وفروعه المختلفة مما يؤدي لدمار كبير في البنية التحتية والمحاصيل والمنشآت العامة.

وذكرت تقارير رسمية أن مئات المنازل دمرت نتيجة للسيول والفيضانات.

وغمرت مياه الأمطار السبت معظم شوارع الخرطوم ما تسبب بصعوبات لحركة السير.

وأفادت وكالة الانباء السودانية الرسمية (سونا) ان مئات المنازل “انهارت” في عطبرة، الواقعة على بعد 350 كيلومتر شمال العاصمة.

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا)الجمعة ان 12 الف شخص في ثماني ولايات من جملة ولايات البلاد الـ18 تأثروا بالامطار الغزيرة.

وقالت اوتشا في بيان “أفادت تقارير عن تعرّض أكثر من 800 منزل للدمار وأكثر من 4400 منزل لأضرار”.

ودفعت الأمطار الغزيرة العام الماضي السودان لإعلان الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر بعدما تأثر 650 ألف شخص على الأقل بالفيضانات فيما تضرر أو تدمر أكثر من 110 آلاف منزل.

وفي 2020، بلغ منسوب مياه النيل الأزرق أعلى مستوياته منذ بدأ تسجيلها قبل قرن.