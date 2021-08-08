تراند الفن: فقد 18 جنيهًا في يومين.. لماذا هبطت أسعار الذهب في مصر؟

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 8 أغسطس 2021 04:14 مساءً - كتبت- شيرين صلاح:

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلي تراجعا كبيرا خلال اليومين الماضيين، وذلك تأثرا بهبوط المعدن بالبورصات العالمية.

وبحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا بغرفة القاهرة التجارية، فإن سعر جرام الذهب تراجع 18 جنيهًا دفعة واحدة خلال اليومين الماضيين.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 776 جنيهًا، وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 665 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 887 جنيهًا، وبلغ سعر الجنيه الذهب 6208 جنيهات.

وأرجع نجيب تراجع الأسعار بسبب ارتفاع أسعار الدولار عالميًا، مع صدور تقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة الأمريكية.

ووفقا لبيانات وكالة بلومبرج انخفض سعر أوقية الذهب إلى 1763 دولارًا يوم الجمعة الماضية-آخر جلسات الأسبوع- بتراجع قيمته 41.3 دولار، عن بداية الجلسة.

واليوم عطلة الأسبوعية بالبورصات العالمية.

ويتأثر سعر الذهب في السوق المحلي بالسعر في البورصات العالمية، وفقا لقول نجيب.

وعلى الرغم من التراجع الكبير الذي حدث خلال اليومين الماضيين، إلا أن حركة السوق ظلت كما هي تتسم بالهدوء في حركة البيع والشراء، بحسب نجيب.

وتوقع نجيب أن يعاود السعر للارتفاع مرة أخرى بالبورصات العالمية خلال الأيام المقبلة.

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