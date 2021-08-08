تراند الفن: يسرح كثيرًا في صلاته.. وهذه نصيحة مصطفى حسني له

كتبت – آمال سامي:

وجه مصطفى حسني، الداعية الإسلامي، نصيحة لمن يسرح كثيرا في صلاته ولا يستطيع التركيز فيها، عبر فيديو نشره على قناته الرسمية على يوتيوب، إذ ورده سؤال في أحد لقاءات بثه المباشر يقول فيه السائل أنه يسرح كثيرًا أثناء الصلاة فماذا يفعل؟

يقول مصطفى حسني إنه على من يسرح كثيرًا في الصلاة أن يركز على سكون أعضاء جسمه، فالبداية أن يكون الجسم ساكن لا يتحرك ولا يلتفت، وأيضًا أن يحاول أن تكون صلاته في مكان ليس به تشويش، ونصحه كذلك بأن يستخدم سجادة صلاة ليست كثيرة الرسومات حتى لا تشغله وهو يصلي، وبأن يدعو في السجود بالحضور والخشوع بين يدي الله.

وقال مصطفى حسني إنه يجب على العبد أن يدرب نفسه على الحضور مع أي شخص معه فيمرن نفسه على عدم الالتفات، فلو جالس شخصًا لا ينظر إلى هاتفه، “مرن نفسك فقدر من ادخلك في حضرته من المخلوقين وده بينعكس على تقديرك وخشوعك في حضرة الخالق” .