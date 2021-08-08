تراند الفن: تريد التخلص من وزنك الزائد بسرعة؟.. هذه البذور ستجعل الأمر سهلا

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 8 أغسطس 2021 04:14 مساءً - كتبت-أسماء مرسي

الحفاظ على لياقتك هو رغبة الكثير من الأشخاص، لذا معظمنا على استعداد لتجربة أي شيء وكل شيء عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن، من الذهاب إلى نظام غذائي قاسي إلى ممارسة التمارين القاسية.

وقد يبدو هذا مفاجئًا أنه بمجرد إضافة بعض البذور الغنية بالصحة إلى نظامك الغذائي، يمكنك الحصول على وزن صحي ومثالي، وإزالة تلك الدهون العنيدة.

وفي إطار ذلك، نذكر إليكم بعض البذور التي تساعد في إنقاص الوزن بسهولة، وفق ما أوضحه موقع “timesofindia”.

لماذا يجب أن تختار هذه البذور الصحية؟

البذور غنية بالألياف ومضادات الأكسدة، بالإضافة إلى العديد من العناصر الغذائية الأخرى، لذا فهي تعمل كملينات طبيعية، ما يحسن الهضم ويقوي التمثيل الغذائي.

فضلا عن ذلك، يمكن أن تساعد هذه البذور في تعزيز قدرة جهاز المناعة على مكافحة الفيروسات والعدوي. إليك كل ما تحتاج لمعرفته حول هذه البذور الصحية ولماذا يجب إضافتها إلى نظامك الغذائي اليومي.

– بذور الشيا

تعد بذور الشيا من أكثر البذور الغنية بالمغذيات، والتي يمكن أن تساعد في إنقاص الوزن بشكل فعال، نظرا لأنها غنية بالعناصر الغذائية مثل الفوسفور والمنجنيز والمغنيسيوم والكالسيوم والدهون والبروتين والألياف، فضلا عن أنها تعتبر مصدرًا رائعًا لمضادات الأكسدة، حيث تساعد في حماية الجسم من الأضرار التي تسببها الجذور الحرة وهي رائعة لإبطاء عملية الشيخوخة.

في الواقع، يمكن أن يؤدي الاستهلاك اليومي لبذور الشيا إلى الشعور بالشبع لأطول فترة ممكنة، كما أن المحتوى العالي من الألياف بها يساهم في تحسين عملية الهضم وامتصاص العناصر الغذائية في الجسم بشكل أفضل، ما قد يساعد في بناء التمثيل الغذائي القوي، وفي النهاية يساعد في كبح الشهية، وإن المحتوى المنخفض من السعرات الحرارية لهذه البذور يجعلها وجبة خفيفة رائعة تعمل على إنقاص الوزن.

– بذور الكتان

غنية بالعناصر الغذائية مثل البروتينات والألياف والدهون الصحية والكالسيوم وأحماض أوميجا 3 الدهنية والحديد وحمض الفوليك وفيتامين ب 1 وفيتامين ب 6.

وجود هذه العناصر الغذائية يجعلها معززًا كبيرًا للمناعة، كما أن المحتوى العالي من الألياف في هذه البذور يساعد في تحسين عملية الهضم وتقوية عملية التمثيل الغذائي.

بالإضافة إلى ذلك، تحتوي هذه البذور على نسبة منخفضة من النشا، ما يجعلها منخفضة السعرات الحرارية أيضًا، وبالتالي الشعور بالشبع والامتلاء، ما يعزز من إنقاص الوزن.

يمكن أن تكون أفضل طريقة لإضافة بذور الكتان إلى نظامك الغذائي هي نقعها طوال الليل لكى يسهل هضمها، أو خلطها بدقيق الشوفان أو وجبة الإفطار أو يمكنك أيضًا مزجها مع الزبادي، ويمكنك أيضًا تناولها نيئة.

كما إن وجود الألياف يجعلها ملينًا طبيعيًا يساعد في تخفيف حركات الأمعاء وامتصاص العناصر الغذائية بشكل أفضل ويحسن صحة الأمعاء.

– بذور الريحان

يمكن أن تساعدك على إنقاص الوزن دون عناء، نظرا لأنها مليئة بالعناصر الغذائية مثل البروتينات والكربوهيدرات والألياف والدهون الأساسية وأحماض أوميجا 3 الدهنية، بالإضافة إلى أنها غنية بحمض ألفا لينولينيك (ALA) الموجود في أحماض أوميجا 3 الدهنية التي تساعد في تسريع هرمونات حرق الدهون، وبالتالي فقدان الوزن.

وهناك عدة طرق يمكنك من خلالها إضافتها إلى نظامك الغذائي، ولكن أفضل طريقة لفقدان الوزن هي صنع ماء بسيط للتخلص من السموم ببذور الريجان وعصير الليمون وأوراق النعناع، واحتفظ بها طوال الليل وتناولها طوال اليوم، ويمكنك أيضًا إضافة بذور الريحان المنقوعة إلى الحلويات والزبادي والسلطات.