نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تخفيضات عروض الماجد للعود وأسعار عطر مياس وخيال الشرق وشذى الورد من الماجد للعود في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتسائل الألاف من محبي وعشاق العطور بالمملكة العربية السعودية عن عروض الماجد للعود واسعار الماجد للعود حيث أتاح شركة الماجد للعود الفرصة لمحبي العطور للحصول عليه بأسعار مناسبة وجيدة والتعرف على الأنواع الجديدة منه والأكثر طلبا،كما اهتمت الماجد للعود بإخراج المنتجات بأشكال مميزه وتغليف رائع ويتناسب مع جميع الفئات والشرائح بالسعودية.

سعر العطر في الماجد للعود

وقامت شركة الماجد للعود بعرض تشكيلة مميزة من زجاجات العطر الرائعة وعرضت سعره وهو زجاجة العطر 75 مل بسعر 104 ريال سعودي. وهو سعر موحد بجميع أماكن ومراكز البيع في المملكة العربية السعودية كما عرض الموقع الإلكتروني للشركة سعر عطر حاكم من الماجد للعود بثمن 162 ريالاً سعودياً.

أسعار عطور الماجد للعود

عطر خيال الشرق وهو (رجالي) من الماجد للعود يعد من أفضل العطور الفرنسية. ويتكون من مجموعة من المكونات من الفواكة وروائح الزهور ورحيق الهيل الفوّاح ليخرج في النهاية بشكل أنيق لونه أسود.

ويتوافر عطر مياس (رجالى) من العطور الجذابة والمستخرج رائحتها من الباتشولي وخشب الصندل بصناعة فرنسية مع الحمضيات المنعشة وهو مطلوب بنسبة كبيرة.

كما يتوافر عطر شذى الورد (نسائي) من الماجد للعود مستخلص من الزهور البيضاء وباقة فواحة من الورد. وهو من أرقى العطور وأفضلها وأكثرها طلبا.

فيما يتوافر عطر رائد ستايل من الماجد للعود هو من العطور الذي يجمع بين المنتجات الشرقية والغربية. وهو من المنتجات الرائعة للماجد للعود.

كم سعر عطر حاكم الماجد للعود

إن سعر عطر حاكم من الماجد للعود 162 ريالاً سعودياً من الموقع الرسمي الماجد للعود.

صندوق عطر لانا ( نسائي) من الماجد للعود صنع هذا النوع من مستخلصات من رائحة البرجموت والياسمين ورائة الورد ويتم تقديمه بطريقة راقية حيث يتم وضعه في صندوق فخم مع باقة ورد فهو أكثر الأنواع مناسبا للتقديم كهدايا.

شركة الماجد للعطور

ﻛﺎن للشيخ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن اﻟﻤﺎﺟﺪ اﻟﺨﻄﻮة اﻟﺴﺒﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل، وتأسست شركة الماجد للعود عام 1956

أطلقت في الفترة الأخيرة عدداً من المنتجات الجديدة التي تتألق في روائحها الجميلة وجودتها المميزة، وصلت إلى 165 منفذ بيع فقط داخل المملكة العربية السعودية وانتشرت على نطاق واسع في دولة الكويت.