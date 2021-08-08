تراند الفن: وفاة والد الملحن هيثم نبيل‬

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فنون - كتب امير التهامي في الأحد 8 أغسطس 2021 03:13 مساءً - أدمن 9 دقائق مضت أخبار الفن والفنانين 4 زيارة
كتب- مصطفى حمزة:
أعلن الملحن هيثم نبيل عن وفاة والده اليوم الأحد، موضحا إن صلاة الجنازة تقام عقب صلاة المغرب في مسجد جامعة مصر.
هيثم كشف عن الوفاة عبر صفحته في موقع فيسبوك، وكتب: “أبويا حبيبي في ذمة الله، صلاة الجنازة عقب صلاة المغرب بمسجد جامعة مصر الحي المتميز، ٦ أكتوبر”.
هيثم وضع ألحان أغاني المقدمة والنهاية في العديد من المسلسلات، ومنها “نسل الأغراب”، و”ولد الغلابة”، و”لؤلؤ”، و”البرنس”.
وشارك هيثم في فبراير الماضي بالغناء مع المطرب هيثم شاكر، وقدما معا أغنية “كنت غلطة” من كلمات سارة سعيد وألحان هيثم نبيل، وتوزيع حسين النجار، وتم تسجيلها تحت إشراف مهندس الصوت مصطفى رؤوف.
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