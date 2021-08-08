تراند الفن: بالفيديو| علي جمعة: النبي مكث في مكة 14 سنة دعوة وآمن معه 200 فقط

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 8 أغسطس 2021 03:13 مساءً - كتب- محمد قادوس:

قال الدكتور علي جمعة، المفتي السابق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن النبي- صلى الله عليه وسلم- جلس في مكة 13 عاما وبضعة أيام، ولكن نقول انه جلس 14 عاما، وكان له أسلوب في التعامل وهو يقيم في وسط أناس يرفضونه، مشيرا إلى أن النبي- صلى الله عليه وسلم- دعا في 14 عاما فآمن معه لا يزيد على 200 شخص.

وأضاف جمعة، في لقائه على فضائية سي بي سي”، أن النبي- صلى الله عليه وسلم- لما جاء يحج حجة الوداع آمن معه 114 ألفا، مستشهدا في ذلك بقول الله-تعالى-في سورة النصر “وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا”.

وأوضح المفتي السابق أن مرحلة التأسيس التي مكث النبي في مكة لكي يعلم الناس كيف تكون الدعوة وأنها دعوة لا ننشئ فيها منافقين، مستشهدا في ذلك بقول الله -تعالى- في سورة الكهف “فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ”.

مضيفا أنها دعوة تصل بالإنسان إلى درجة الإنسانية وأنها دعوة تريد ان تحقق مراد الله من خلقه، وكل هذا أسسه في مكة.