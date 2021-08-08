تراند الفن: الهربس يسبب ذعرا بين الأمهات.. وطبيب يضع روشتة للإسراع من التعافي

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 8 أغسطس 2021 03:13 مساءً - كتبت:هند خليفة

تنتشر خلال هذه الفترة عدوى “الهربس” بين الأطفال، ما أثار حالة من الخوف والذعر بين الآباء والأمهات من تلك العدوى التي قد تتشابه أعراضها مع فيروس كورونا المستجد، خاصة وأن من أبرز علاماتها ارتفاع درجات حرارة الجسم إلي 40 درجة.

وحول تلك المخاوف أوضح دكتور أمير سليمان، إستشاري طب الأطفال، أن عدوى الهربس موسمية تنتقل إلى الأطفال عن طريق اللعاب، لتشبه بذلك طريقة انتقال فيروس كورونا المستجد، محذرًا من تقبيل الأطفال.

وأضاف سليمان لـ”مصراوي”، أن الهربس تصيب الأطفال عن طريق نوع من فيروسات عائلة الهربس، وهي عائلة بها العديد من الفيروسات، مشيرًا إلى أن شكل الإصابة يحدد حسب نوع الفيروس.

وأفاد بأن النوع الأشهر من الفيروس يصيب الفم بصورتين، إحداهم في اللثة والفم واللسان والجانب الداخلي للشفاه، ويظهر معها ارتفاع شديد في درجة الحرارة، منوهًا إلى أنها قد تصل إلى أربعين درجة، مع الشعور بتكسير العظام والهبوط والهمدان، حيث يكون الطفل يكون فاقدًا للطاقة.

أما عن النوع الآخر فأوضح أنه يظهر على الفم من الخارج، مع ارتفاع في درجة الحرارة لكنها لا تصل إلى أربعين درجة، مضيفًا بأن الإصابة تحدث بعد التعرض لأي عدوى مثل البرد، وأن مدة العلاج من الإصابة قد تتراوح بين خمسة أيام إلى أسبوع حسب المناعة، محذرًا من أن يتم إعطاء الطفل أي مضادات حيوية خلال تلك الفترة.

ونصح سليمان الأمهات بأنه عند ظهور أي من تلك الأعراض، يتم عرض الطفل على طبيب لكتابة العلاج المناسب له، وعدم إعطائه أي علاج دون استشارة الطبيب، واضعًا روشتة من النصائح يتم التعامل بها مع الطفل خلال تلك الفترة، ليتم شفائه بأسرع وقت ممكن، وهي كالتالي:

-أن يكون هناك مراعاة لباقي أفراد الأسرة حتى لا تنتقل لهم العدوى، عن طريق اتخاذ الاحتياطات اللازمة، للتباعد.

-أن يستعمل الطفل أدواته الشخصية وحده، وأن يستعمل مناديل ورقية دلًا من الفوط.

-الالتزام بالعلاج الذي وصفه الطبيب مع الراحة.

-منع الأكلات الحارة لأنها تزيد من الالتهاب.

-يفضل أن تتبع الأم لطفلها نظام غذائي لرفع مناعة الطفل، وأن أهم غذاء يحسن المناعة هو لبن الأم إذا كان الطفل رضيع، ولا داعي لتناوله الألبان الصناعية .

-لابد أن يكون الطعام متوازن ويحتوي كل العناصر.

-اعطاء الطفل طبق فاكهة يوميًا.

-الحرص على شرب السوائل والمياه بكثرة .

-تهوية المنزل وتعرضه للشمس.

-يفضل التقليل في هذه الفترة من تربية الحيوانات الأليفة والطيور داخل المنازل.

-إعطاء الطفل فيتامينات ومعادن مرتبطة بزيادة المناعة مثل فيتامين سي والزنك والحديد والكالسيوم، لكن لابد أن تكون بوصف الطبيب.