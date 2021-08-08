تراند الفن: “يخضع للكشف الطبي الاثنين”.. ليكيب تكشف موعد وصول ميسي إلى باريس

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 8 أغسطس 2021 03:13 مساءً - كتبت- منة عمر:
زعمت صحيفة ليكيب الفرنسية، أن الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة السابق سيصل على باريس مساء اليوم الأحد، تمهيدًا لإتمام انتقاله إلى صفوف باريس سان جيرمان.
وأعلن برشلونة قبل أيام، رحيل ميسي عن كامب نو بعد نهاية عقده.
وعقد البالغ من العمر 34 عاما مؤتمرا صحفيا صباح اليوم الأحد، أكد خلاله أنه فعل المستحيل من البقاء بين صفوف الفريق الكتالوني.. طالع مزيد من التفاصيل
وبحسب ما ذكرته صحيفة “ليكيب” فإن ميسي من المتوقع أن يصل إلى باريس اليوم، على أن يخضع للكشف الطبي مساء أو صباح غد الاثنين.
وكان ميسي قد سُئل عن مفاوضاته مع باريس خلال المؤتمر الصحفي وقال: “نعم هو من ضمن الخيارات المتاحة أمامي، لكني لم أقرر ولم أوقع”.
جدير بالذكر أن باريس سان جيرمان على رأس الأندية الأوروبية التي أعلنت بشكل صريح عن رغبتها في التعاقد مع اللاعب المتوج بالكرة الذهبية 6 مرات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصراوى وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.