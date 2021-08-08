تراند الفن: “هبوط كبير”.. كيف تحركت أسعار الذهب في مصر منذ بداية أغسطس؟ (جراف)

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فنون - كتب امير التهامي في الأحد 8 أغسطس 2021 03:13 مساءً - كتب- مصطفى عيد:
شهدت تعاملات الأيام الثمانية الأولى من شهر أغسطس الجاري انخفاضا كبيرا لأسعار الذهب في مصر، خصوصا يومي الجمعة والسبت الفائتين، بعد تراجع مفاجئ في الأسعار العالمية.
وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 18 جنيها للجرام منذ بداية الشهر الجاري ليصل سعره خلال تعاملات اليوم إلى 776 جنيها مقابل 794 جنيها في نهاية يوليو الماضي.
ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 خلال تعاملات اليوم إلى 665 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 إلى 887 جنيها، وسجل سعر الجنيه الذهب 6208 جنيهات حيث خسر 144 جنيها منذ بداية الشهر الجاري.
كانت أسعار الذهب العالمية انخفضت منذ بداية الشهر الجاري وحتى نهاية تعاملات جلسة أمس الأول الجمعة بنحو 2.8%، حيث فقد سعر الأوقية نحو 51.16 دولار ليصل إلى 1763.03 دولار.
ويرصد مصراوي في الجراف التفاعلي التالي تطور أسعار الذهب في مصر خلال الأيام الثمانية الأولى من شهر أغسطس الجاري وفقا للتجار في السوق:
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