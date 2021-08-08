تراند الفن: إحباط ترويج 12 طن لحوم ومركزات أعلاف فاسدة في الأسواق

كتب- سامح غيث:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة؛ لضبط جرائم الغش التجاري.

أسفرت الحملات عن ضبط 1407 قضية تموينية متنوعة، خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة القاهرة، بحوزته (2,75 طن “لحوم مُجمدة”) معبأة داخل عبوات غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

كما ضبطت الحملات، مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة القاهرة، بحوزته (2,15 طن “لحوم وكبدة مُجمدة”) غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية،

وتمكنت الحملات من ضبط مالك مخزن لتجارة الأدوية البيطرية بدون ترخيص بمحافظة المنوفية، بحوزته 10 طن مركزات وإضافات أعلاف دواجن وأسماك بدون مستندات مجهولة المصدر.