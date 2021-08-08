تراند الفن: انهيار إيمي سمير غانم من البكاء في جنازة دلال عبدالعزيز

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 8 أغسطس 2021 02:12 مساءً - كتبت- بهيرة فودة:

تصوير-هاني رجب

انهارت الفنانة إيمي سمير غانم من البكاء، أثناء تشييع جثمان والدتها الفنانة دلال عبدالعزيز، وخلال تقديم المشاركات في الجنازة واجب العزاء لها.

وشهدت الجنازة حضور عدد كبير من نجوم الفن، ممن حرصوا على مواساة أسرتها، والمشاركة في تشييعها إلى مثواها الأخير، وكان من بين الحضور الفنانة نرمين الفقي، الفنان أحمد زاهر وملك وليلى زاهر، الفنانة إلهام شاهين، الفنان إسلام إبراهيم، والفنانة شيرين، الفنانة إلهام شاهين، والمنتج أحمد السبكي والفنان محمد التاجي، الفنان عمرو محمود ياسين، الفنانة هند عاكف، الفنان أشرف عبدالباقي، الفنان أحمد فهمي، والفنانة هنادي مهنا والفنان أحمد خالد صالح، المخرج رامي إمام، الفنانة نهال عنبر، الفنانة درة، الفنان سمير صبري، المنتج محمد حفظي، الدكتور خالد عبدالجليل، الفنان سامح الصريطي، الفنان منير مكرم، المخرج عمر عبدالعزيز، والفنانة إسعاد يونس، الفنانة عايدة رياض، الفنان رشوان توفيق، الفنانة ميرفت أمين.

رحلت دلال عبدالعزيز صباح السبت 7 أغسطس، بعد صراع مع تبعات فيروس كورونا، استمر نحو 3 أشهر.

عانت الراحلة من فيروس كورونا قبل 3 أشهر تقريبا، وبعد إعلان تعافيها ظلت في المستشفى تعاني من تبعات الإصابة، وكان زوجها الفنان سمير غانم أصيب بكورونا في نفس وقت إصابتها ورحل عن عالمنا في مايو الماضي.