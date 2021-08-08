تراند الفن: ماذا نفعل عند مصيبة الموت؟.. وداعية إسلامي: علينا بثلاثة أمور

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 8 أغسطس 2021 02:12 مساءً - كتب- محمد قادوس:

عرضت الإعلامية دعاء فاروق سؤالا على الشيخ أحمد الصباغ، الداعية الإسلامي، تقول فيه: “الموت علينا حق جملة بنقولها كتير، لكن مش عارفين هنعمل إيه ساعتها.. فماذا نفعل عند مصيبة الموت؟

في إجابته، قال الصباغ إن الموت حقيقة والمسلم يعلم أنه يموت والكافر يعلم أيضا أنه سيموت، ولكن من الممكن أن يتناسى ولكن يوجد يقين أن الإنسان سيموت.

وأضاف الداعية الإسلامي، عبر برنامج “اسأل مع دعاء” المذاع عبر فضائية “النهار”، بأنه توجد ثلاثة أمور على الإنسان أن يفعلها وهي:

1ـ الصبر، مستشهدا في ذلك بحديث ورد عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ) بِامْرَأَةٍ تَبْكِي عِنْدَ قَبْرٍ، فَقَالَ: «اتَّقِي اللهَ، وَاصْبِرِي» قَالَتْ: إِلَيْكَ عَنِّي، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَبْ بِمُصِيبَتِي، -وَلَمْ تَعْرِفْهُ-، فَقِيلَ لَهَا: إِنَّهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ، فَأَتَتْ بَابَ النَّبِيِّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ) فَلَمْ تَجِدْ عِنْدَهُ بَوَّابِينَ، فَقَالَتْ: لَمْ أَعْرِفْكَ، فَقَالَ: «إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأُولَى» رواه البخاري.

2ـ يتم تشغيل سورة ياسين أو تقرأ حول الميت أثناء السكرات.

3ـ المتوفى له حقوق، منها تغميض العينين أثناء سكرات الموت، ولا يدخل عليه أحد كان يكرهه في الدنيا، مشيرا إلى أن الأعداء لا يدخلون على المتوفى أثناء سكرات الموت؛ لأنه من الممكن أن يُحس بشماتة.