تراند الفن: بالفيديو.. ميسي يغادر كامب نو وسط دموع جماهير برشلونة

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 8 أغسطس 2021 02:12 مساءً - القاهرة- مراسل مصراوي:

غادر القائد الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة السابق، ملعب كامب نو بعد إعلان رحيله عن النادي بشكل رسمي.

وعقد ميسي مؤتمرا صحفيا صباح اليوم الأحد، للكشف عن أسباب رحيله المفاجئ عن النادي الكتالوني مؤكدًا أنه فعل المستحيل من أجل البقاء بين جدران برشلونة.. طالع مزيد من التفاصيل

وكشف برشلونة يوم الخميس الماضي أن ميسي الذي انتهى عقده مع النادي، سيرحل عن الفريق بعد أكثر من عقدين في صفوف البارسا.

وذكر برشلونة في بيانه الرسمي أن ذلك جاء بعد توصل الطرفين لاتفاق بشأن تجديد العقد، لكنهما لم يستطيعا توقيعه رسميا بسبب القواعد واللوائح المالية لرابطة الدوري الإسباني “لا ليجا”.