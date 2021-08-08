تراند الفن: قشطة.. مدرب سيتى كلوب والجندي المجهول في “ذهبية فريال”

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 8 أغسطس 2021 02:12 مساءً - القاهرة – مصراوي:

جاء إنجاز البطلة المصرية فريال أشرف بالفوز بالميدالية الذهبية بأولمبياد طوكيو 2020 للمرة الأولي في تاريخ اللعبة والسيدات بمصر ليتوج مجهودها ومجهود مدربها هاني قشطة المدير الفني لمنتخب مصر كوميتيه للآنسات.

وواجه هاني قشطة الذي يعمل في أكاديمية سيتى كلوب بشبين الكوم والبطل العالمي السابق للعبة عدة صعوبات بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في 2020 والذي أدي لتوقف البطولات حيث كان أمامه فقط بطولة البريمرليج في شهر أبريل الماضي.

وكانت البطلة فريال أشرف تحتاج إلى 400 نقطة في بطولة البريمرليج التي أقيمت أبريل الماضي في البرتغال للتأهل إلى أولمبياد طوكيو وبالفعل استطعت البطلة المصرية الفوز بالميدالية البرونزية عقب فوزها على بطلة فرنسا .

وكانت فريال ضمن بعثة المنتخب الوطني للكاراتيه الحاصلة على بطولة العالم عام 2019 والتي كرمها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مدربها هاني قشطة في نفس العام ومنحها وسام الرياضة.

وكانت النقلة النوعية في مشوار قشطة التدريبي بعد عمله في مراكز الشباب والأكاديميات الخاصة انتقاله للعمل ضمن أندية سيتى كلوب وتحديداُ فرع شبين الكوم حيث كانت رؤية شركة ستادات المالكة للأندية الاستعان بمدرب منتخب مصر لخلق جديد والتنقيب عن المواهب في هذه اللعبة.