تراند الفن: “إنجاز غير مسبوق”.. هشام حطب: “راضٍ على بعثة مصر في أولمبياد طوكيو بنسبة 100%

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 8 أغسطس 2021 02:12 مساءً - كتب- محمد أبوالمجد:

قال المهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، إن دورة الألعاب الأوليمبية المقامة حاليًا في طوكيو حققت مصر فيها ضعف عدد الميداليات التي حققناها في أولمبياد ريودي جانيرو 2016، قائلًا: “حصولنا على 6 ميداليات في الأولمبياد إنجاز غير مسبوق، فنحن حققنا ذهب وفضية وبرونزية”.

وأضاف “حطب” في مداخلة هاتفية لبرنامج “صباحك مصري” على فضائية “إم بي سي مصر2” اليوم الأحد: “نأمل من المتشائمين أن يكونوا متفائلين في الأولمبياد القادمة، ويدونا فرصة نؤدي ونحصل على الميداليات”، موضحًا أنه كان هناك حالة من الاستعجال لحصد الميداليات وفرحة مصر كلها.

وتابع: “نسبة رضائي عن بعثة مصر في الأولمبياد 100 %”، مؤكدًا: “كنا عارفين ومتوقعين مين اللي هيقدر يعمل ايه ومين هيحصد ميداليات، وقلت من أول يوم استنونا في النصف الثاني من الأولمبياد، وليس النصف الأول منها”

وأردف، رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، أنه يتم العمل والبناء للمشاركة في أولمبياد باريس 2024، موضحًا أن يوم الأمس كان يوم جميل ودعوات المصريين وصلتنا لتحقيق الذهبية والفضية، قائلًا: “الإعداد الجيد مع توفيق ربنا يساوي ميدالية”.

وأشار إلى أن البعثة المصرية ستعود على 3 أفواج بدءًا من غدًا الاثنين، مؤكدًا: “عندنا أمل أن يكون في تكريم من الرئيس السيسي مثلما عهدنا به دائمًا وبعد ذلك سيكون هناك تكريم كبير للأبطال ونأمل يكون حاجه تليق بمصر وبأبطالها”.

وأوضح: “أنه تم رفع قيمة المكافأة المادية للأبطال المصريين بنسبة 50% ونأمل أن يتم رفعها بنسبة 100%، وأي تقييم وتكريم بعد تمثيل مصر فهو التشريف للمصريين كلهم”