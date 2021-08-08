نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسائل تهنئة بمناسبة رأس السنة الهجرية 1443 مكتوبة للأهل والأصدقاء في المقال التالي

عمر شويل - جدة رسائل تهنئة بمناسبة رأس السنة الهجرية سنقدمها لكم، لأنها تصدرت البحث هذه الأيام، والسبب في ذلك أن رأس السنة الهجرية اقترب كثيراً، حيث يهل علينا بعد عدة أيام، ولأن الجميع يهتم بإرسال التهاني والتبريكات إلى بعضهم بهذه المناسبة السعيدة، فإنهم يبحثون عن الرسائل التي يمكنهم كتابتها وإرسالها عبر منصات التواصل الاجتماعي أو بالرسائل الهاتفية إلى اقربائهم واصدقائهم واحبابهم، يتمنون فيها إليهم بأن يكون عام جديد وسعيد، كما يتمنون فيها أن يقبل الله صالح أعمالهم ودعائهم به، ويتم الاحتفال بهذا اليوم لأنه من الأيام الجليلة، نظراً لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هاجر بهذا اليوم من يثرب المدينة لنشر الإسلام.

رسائل تهنئة بمناسبة رأس السنة الهجرية للأهل

بعد بضعة أيام نقوم بتوديع العام الهجري 1442 بما شهده من أحداث جيدة وسيئة مرت على الأمة الإسلامية، وسوف نستقبل بعده العام الهجري الجديد الموافق 9 أغسطس 2021، والمميز في هذا اليوم أنه يعد عيد من أعياد المسلمين والتي يتم الاحتفال بها، كما يقوم المسلمين فيه بتبادل التهنئات بين بعضهم البعض سواء باستخدام وسائل ومنصات التواصل الاجتماعي أو باستخدام الرسائل النصية، ولأننا نحرص على افادتكم دائماً بمثل هذه الحالات، سنذكر أفضل رسائل تهنئة بمناسبة رأس السنة الهجرية إليكم:

كلي من قلب وحياة فدى لعينيك ولا أعتقد أني أرغب بعام جديد من دونك لأن العام الجديد بدونك يعني الموت.

عام هجري سعيد تقبل الله صالح الأعمال بهذه الأيام المباركة.

وفقنا يا الله إلى خير وأحب الأعمال إليك في العام الهجري الجديد، وكل عام وأنتم يا رفاق بألف خير.

ارزقنا المغفرة والعفاف يا الله ووفقنا خلال العام الجديد.

لقد رحل عام وحضر عام أنت الأغلى والأحلي فيه، كل عام وأنت بخير.

خدمات التهنئة برأس السنة الهجرية من ثقفني

نقدم لكم كالعادة وعبر ثقفني باقة من الخدمات المتنوعة في كل مناسبة هامة ومن ثم فإننا نقدم لكم بعض الخدمات المتعلقة بتهنئة رأس السنة الهجرية وتهنئة رأس العام الهجري الجديد:

مسجات تهنئة بالعام الهجرى الجديد للأصدقاء

بعد توضيح رسائل تهنئة بمناسبة رأس السنة الهجرية سنقدم مسجات جميلة للتهنئة برأس السنة الهجرية، الحقيقة أن جميع المسلمين يتمنون الخير والسعادة والبركات بالعام الهجري الجديد، كما يرجون الله تعالى أن يكون عام أقرب إليه به، والطبيعي أنه عند ذكر العام الهجري يرد إلى الذهن هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ابتعادا عن الإيذاء الشديد الذي تعرض له من أهل مكة، والتي كان يطلق عليها يثرب بالعصر الجاهلي، وكان يوم الهجرة هو يوم ميلاد الدين الإسلامي والعصر الإسلامي الجديد والذي أخرج فيه من الظلام للنور، ولأنه حدث مميز سنقدم أجمل المسجات للتهنئة به:

أرسل إليك الورد بكل أشكاله وألوانه كما أرسل إليك الجواب الذي تكون أنت عنوانه واهنيك بحلول 1443ه.

كل عام والخير طريقك والبسمة على شفتيك والجنة مسكنك

أعذب التهنئة أرسلها لاعذب احساس، كل عام وأنت أحسن وأسعد انسان.

تهنئتي أرسلها من وريدي إلى وريدك، وقبل الزحام كل عام وأنت بالف خير، وعام هجرى سعيد عليك وعلى ذويك.

أردت أن أهنئكم بالعام الهجري الجديد عسى أن يعوده الله عليك وعلينا بالخير وأن يحفظك ويحفظ ذويك إليك.

عبارات تهنئة برأس السنة الهجرية مكتوبة

بعد توضيح رسائل تهنئة بمناسبة رأس السنة الهجرية مسجات التهنئة سنذكر العبارات التي تستطيعوا تبادلها مع اقاربكم وذويكم واحبتكم لتهنئتهم بحلول تلك المناسبة العظيمة والشريفة ولتقتربوا أكثر منهم، في الحقيقة أن هذه المناسبة تعد بداية التقويم الإسلامي، والذي تم اعتماده بعد الخليفة عمر بن الخطاب، ومنذ ذلك الوقت أصبح بداية السنة هو شهر محرم والذي يوضح أيضاً بداية التاريخ الإسلامي الجديد، ولأنه مناسبة مميزة لا تأتي في العام إلا مرة واحدة نذكر أفضل عبارات التهنئة بها:

يمر عام ويأتي عام وأنت الأغلى في القلب.

أتمنى أن يحفظ الله أحبتي بالعام الهجري الجديد وأن يزيد في أعمارهم جميعا.

كل عام وأنت بخير، كل عام والبسمة لا تفارق جمالك.

بأريج الريحان والعطر أرسل لأغلى انسان بالكون التبريكات والتهاني برأس السنة الهجرية.

كل عام وأنت الروح، كل عام وأنت البلسم لجروحي، كل عام وأنت أفضل العاشقين.

أعاد الله علينا العام الهجري بالخير والبركة.

أرجو أن يسعدك الله وأن يرشدك الخير وأن يوعدك بالجنة، كل عام وأنت أفضل.

كل عام وصحيفتك أحسن عملا ولسانك رطب أكثر بالدعاء وقلبك أكثر صفاء.

لقد بدأ عام هجري جديد أتمنى أن يكون سعيد عليكم وكل عام وأنتم بخير.

بذلك نكون وضحنا رسائل تهنئة بمناسبة رأس السنة الهجرية وأفضل مسجات التهنئة، وأعذب التبريكات بالسنة الهجرية الجديدة، لما لها من أهمية كبيرة لدى المسلمين من جميع أرجاء العالم، ولما لها من قيمة عظيمة ومكانة مميزة داخل قلوبهم.