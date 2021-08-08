تراند الفن: “اللجنة الأولمبية”: أحمد الجندي كسر رقما عالميا في أولمبياد طوكيو- فيديو

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 8 أغسطس 2021 01:11 مساءً - كتب- محمد أبوالمجد:

أعرب شريف العريان، نائب رئيس اللجنة الأولمبية، رئيس اتحاد الخماسي الحديث، عن سعادته بعد إحراز أحمد الجندي الميدالية الفضية لمنافسات الخماسي الحديث لفردي الرجال في أولمبياد طوكيو 2020.

وأضاف “العريان” في مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح الخير يا مصر” على فضائية “مصر الأولى” اليوم الأحد: “لم نتفاجئ بفوز أحمد الجندي، لأن اللجنة أعلنت فرص اللاعبين قبل السفر لطوكيو بفترة كافية”.

وتابع: “أن كلًا من أحمد الجندي وأحمد أشرف كان لديهم فرص للمنافسة في الأولمبياد، فهم يمتلكا خبرة كافية”، موضحًا أن أحمد الجندي رغم خسارته أمام المنافس الإنجليزي لكنهما تمكنا من كسر الرقم العالمي، كما أن الجندي حقق قفزة قوية من المركز الـ 13 للمركز الثاني.

وأردف، رئيس اتحاد الخماسي الحديث وسكرتير اللجنة الأوليمبية: “كان هناك تمارين مضاعفة للبطل أحمد الجندي في السباحة والفروسية آخر عامين لإعطاؤه خبرة كافية لأولمبياد طوكيو”، مؤكدًا: “أحمد كان مطالب بجهد مضاعف ولكنه تمكن من العودة والوصول للمركز الثاني”.

يذكر أن أحمد الجندي لاعب المنتخب الوطني للخماسي الحديث توج بالمركز الثاني والميدالية الفضية في منافسات أولمبياد طوكيو 2020.