تراند الفن: بعد الهبوط الكبير.. ماذا فعلت أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد؟

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 8 أغسطس 2021 01:11 مساءً - كتبت- شيرين صلاح:
استقرت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأحد، عند نفس مستوياتها أمس.
وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع سجل اليوم 776 جنيهًا، وهو نفس سعر أمس.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 665 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 إلى نحو 887 جنيهًا، وبلغ سعر الجنيه الذهب 6208 جنيهات.
وكان سعر جرام الذهب تراجع على مدار اليومين الماضيين 18 جنيهًا.
واليوم عطلة رسمية بالبورصات العالمية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصراوى وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.