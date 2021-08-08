تراند الفن: بالصور| تجهيز مدفن “غانم” لاستقبال دلال عبدالعزيز.. وتوافد المعزين على السرادق

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 8 أغسطس 2021 01:11 مساءً - كتبت- منى الموجي:

تصوير- هاني رجب:

انتهت أعمال تجهيز مدفن “غانم” في مقابر الوفاء والأمل بمدينة نصر، استعدادا لاستقبال جثمان الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز، التي رحلت عن عالمنا صباح أمس السبت 7 أغسطس، عن عمر يناهز 61 عامًا.

كما التقطت عدسة مصراوي صورًا لسرادق العزاء الذي تم إقامته أمام المقابر، وبدأ توافد المعزين عليه، إذ من المقرر أن يكون العزاء على المقابر، حسبما أعلن المذيع رامي رضوان، زوج الفنانة دنيا سمير غانم، ابنة الراحلة عبر حسابه الشخصي على موقع “فيسبوك”.

كان جثمان الفنانة دلال عبدالعزيز، قد وصل منذ قليل إلى مسجد المشير في التجمع الخامس، لأداء صلاة الجنازة عليها، وسط حضور عدد كبير من محبيها ومن الفنانين.

دلال عبدالعزيز رحلت صباح السبت 7 أغسطس، بعد صراع مع تبعات فيروس كورونا، استمر نحو 3 أشهر.

جدير بالذكر أن الفنانة دلال عبدالعزيز عانت من فيروس كورونا قبل 3 أشهر تقريبا، وبعد إعلان تعافيها ظلت في المستشفى تعاني من تبعات الإصابة، وكان زوجها الفنان سمير غانم أصيب بكورونا في نفس وقت إصابتها ورحل عن عالمنا في مايو الماضي.

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