تراند الفن: الخطورة تبدأ عندما ترتفع حرارة مقصورة السيارة عن 27 مئوية.. خبراء يحذرون

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 8 أغسطس 2021 01:11 مساءً - ميونخ – (د ب أ):

حذرت الهيئة الألمانية للفحص الفني من أن ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف يؤثر بالسلب على سلامة القيادة، موضحة أنه بدءا من درجة حرارة 27 مئوية داخل السيارة يقل التركيز، كما تكون ردة الفعل أبطأ، ومن ثم يرتفع خطر وقوع حادث.

لذا تنصح الهيئة بتشغيل مكيف الهواء خلال فصل الصيف، محذرة في الوقت ذاته من وجود فرق كبير بين درجة الحرارة الخارجية ودرجة حرارة مقصورة السيارة؛ حيث ينبغي ألا يزيد الفرق عن 8 درجات، وذلك لتجنب الإصابة بنزلة برد أو اضطرابات بالدورة الدموية للقلب.

كما لا يجوز توجيه الهواء البارد إلى الجسم والوجه مباشرة، تجنبا للإصابة بالتهاب ملتحمة العين.

وينصح الخبراء الألمان بفتح كل أبواب ونوافذ السيارة لفترة قصيرة قبل تشغيل مكيف الهواء. كما ينبغي غلقه قبل نهاية الرحلة بنحو 5 إلى 10 دقائق وتشغيل المروحة فقط، وذلك لتجنب تكوّن روائح كريهة.

وبشكل عام، ينبغي استخدام وسائل الحماية من الشمس على النوافذ الأمامية والخلفية والجانبية لتجنب ارتفاع درجة حرارة مقصورة السيارة. وبطبيعة الحال ينبغي صف السيارة للانتظار في مكان ظليل.

اقرأ أيضًا:

قائمة بأسعار جميع سيارات جيتور الصينية موديل 2022 في مصر

لـ”محدودي الدخل”.. سيارات بأسعار تبدأ من 10 آلاف وحتى 22 ألف جنيه

السيارة الأوروبية الأولى| مبيعات “فيات تيبو” تحفظ لها الصدارة بمصر