تراند الفن: شاهد بالفيديو.. ميسي يبكي في مؤتمر وداع برشلونة

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 8 أغسطس 2021 01:11 مساءً - أدمن ‏14 دقيقة مضت رياضة عربية وعالمية 13 زيارة

كتبت- منة عمر: لم يتمالك الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة السابق نفسه، وتساقطت دموعه فور دخوله قاعة المؤتمر الصحفي للإعلان عن رحيله المفاجئ عن ملعب كامب نو. وكشف برشلونة يوم الخميس الماضي أن ميسي الذي انتهى عقده مع النادي، سيرحل عن الفريق بعد أكثر من عقدين في صفوف البارسا. وذكر برشلونة في بيانه الرسمي أن ذلك جاء بعد توصل الطرفين لاتفاق بشأن تجديد العقد، لكنهما لم يستطيعا توقيعه رسميا بسبب القواعد واللوائح المالية لرابطة الدوري الإسباني “لا ليجا”.



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