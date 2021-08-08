تراند الفن: بـ230 ألف جنيه.. شركة سويسرية تقدم سيارة كهربائية صغيرة (صور)

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 8 أغسطس 2021 01:11 مساءً - زيورخ – (د ب أ):

كشفت شركة ميكرولينو النقاب عن سيارتها Microlino الصغيرة، التي تعتمد على نظام الدفع الكهربائي الخالص.

وأوضحت الشركة السويسرية أن السيارة Microlino الجديدة يبلغ طولها 2.50 م، وعرضها 1.50 م، بينما يبلغ وزنها 450 كجم بدون بطارية، كما توفر مساحة لشخصين ومساحة تخزين للمشتريات.

وتتمتع السيارة الصغيرة بالعديد من خصائص السلامة ومجموعة تعليق مريحة، كما ينبض بداخلها محرك كهربائي بقوة 20 كيلووات، مع بطارية سعة 14.4 كيلووات ساعة تبلغ مدى السير 200 كلم. أما السرعة القصوى فتبلغ 90 كلم/س.

وعلى الرغم من المظهر الكلاسيكي للسيارة، إلا أنها تمتاز بالعديد من الحلول التقنية الحديثة مثل مصابيح LED والقمرة الرقمية والشاشة اللمسية كعنصر استعمال مركزي.

ومن المقرر طرح السيارة Microlino الصغيرة في الأسواق بسعر يبدأ من 12 ألف و500 يورو (231 ألف جنيه مصري) تقريبًا.

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