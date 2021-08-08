تراند الفن: خلال 24 ساعة.. ضبط 3216 مخالفة مرورية متنوعة

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 8 أغسطس 2021 01:11 مساءً - كتب – علاء عمران: واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم. وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 3216 مخالفة مرورية متنوعة . تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية. وجاء ذلك تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

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