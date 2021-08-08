تراند الفن: بالصور| وصول حسام شقيق الفنان سمير غانم لجنازة دلال عبدالعزيز

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 8 أغسطس 2021 01:11 مساءً - كتب- عبدالفتاح العجمي:
تصوير- محمود عبدالناصر:
وصل حسام شقيق الفنان سمير غانم للمشاركة في جنازة الفنانة دلال عبدالعزيز، منذ قليل إلى مسجد المشير.
كان مسجد المشير قد شهد توافد عدد من محبي الفنانة الراحلة، ومن الفنانين، بينهم المنتج أحمد السبكي و والفنانة إلهام شاهين والفنانة شيرين.
ومن المقرر أن يتم دفن دلال في مقابر الوفاء والأمل بمدينة نصر، وهي المقابر التي استقبلت جثمان زوجها الفنان سمير غانم في مايو الماضي.
دلال عبدالعزيز رحلت صباح السبت 7 أغسطس، بعد صراع مع تبعات فيروس كورونا، استمر نحو 3 أشهر.
جدير بالذكر أن الفنانة دلال عبدالعزيز عانت من فيروس كورونا قبل 3 أشهر تقريبا، وبعد إعلان تعافيها ظلت في المستشفى تعاني من تبعات الإصابة، وكان زوجها الفنان سمير غانم أصيب بكورونا في نفس وقت إصابتها ورحل عن عالمنا في مايو الماضي.
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