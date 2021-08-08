تراند الفن: “من الخيارات المتاحة”.. ميسي يعلق على انتقاله إلى باريس سان جيرمان

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فنون - كتب امير التهامي في الأحد 8 أغسطس 2021 01:11 مساءً - كتبت- منة عمر:
علق ليونيل ميسي قائد برشلونة السابق، على الأنباء التي أشارت إلى اقتراب انتقاله إلى باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وكشف برشلونة يوم الخميس الماضي أن ميسي الذي انتهى عقده مع النادي، سيرحل عن الفريق بعد أكثر من عقدين في صفوف البارسا.
وذكر برشلونة في بيانه الرسمي أن ذلك جاء بعد توصل الطرفين لاتفاق بشأن تجديد العقد، لكنهما لم يستطيعا توقيعه رسميا بسبب القواعد واللوائح المالية لرابطة الدوري الإسباني “لا ليجا”.
وخلال المؤتمر الصحفي الخاص بوداع ميسي لبرشلونة، قال اللاعب الأرجنتيني: “نعم، من الخيارات المتاحة أمامي، فمنذ بيان برشلونة تلقيت العديد من الاتصالات من بعض الأندية”.
وأتم: “لكنّي لم أقرر ولم أوقع حتى الآن، ولكن بكل تأكيد أتحدث وأتفاوض”.
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