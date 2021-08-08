شوف احدث عروض جرير بالسعودية على الجوالات بخصم 50%

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عمر شويل - جدة عروض جرير الحصرية على هواتف المحمول، يعتبر جرير من أهم الأسواق المنتشرة في المملكة العربية السعودية وتميزت بالكثير من المميزات التي من أهمها تقديم منتجات حصرية لكافة عملائها فتعمل جرير في البيع من خلال قسمين وهما البيع عبر الإنترنت والبيع من خلال التجزئة فعزيزي العميل إذا كنت بحاجة لشراء هاتف جديد وبأقل الأسعار يمكنك التوجه إلى جرير وستحصل على كل ما ترغب فيه بالتأكيد.

عروض مكتبة جرير على هواتف المحمول:

تعددت أنواع هواتف المحمول التي تقدم جرير عليها العرض حيث أنها توفر العرض على هواتف من ماركات عالمية على سبيل المثال أيفون وأبو ولينوفو وفيفو ويل مي وغيرهم الكثير من الماركات، فمنذ أن بدأت جرير في العمل وهي تعمل دائماً على توفير سبل الراحة لكافة عملائها وذلك من خلال عروضها وخصوماتها.

ومن أبرز الهواتف التي يتوافر عليها العرض كلاً من التالي ابل ايفون 6 الجيل الرابع Apple IPhone، سامسونج جالاكسي نوت 5 الجيل الرابع Samsung Galaxy Note، جالاكسي اس 6 ايدج بلس Galaxy S6 Edge Plus، جوال جالاكسي جراند برايم الجيل الرابع Galaxy Grand Prime VE LTE Gold، هواوي بي 8 لايت Huawei P8 Lite، ابل ايفون 7 Apple Iphone 7، جوال سوني اكسبيريا زد 2 Sony Xperia Z2 سامسونج جالاكسي جراند نيو، ال جي LG G4 Dual Sim، سامسونج جالاكسي جا 7 دوس، اتش تي سي وان ام 9 HTC One M9 4G LTE، لينوفو بي 7 مزدوج الشريحة Lenovo 4g، جوال اتش تي سي وان ام 9 HTC One M9+.

مكتبة جرير للتقسيط:

من أهم المزايا التي تتمتع بها أسواق جرير هي توفيرها لخدمة البيع بالتقسيط وذلك لتتيح للجميع إمكانية الشراء حيث يبدأ البيع بالتقسيط على فاتورة لا تقل قيمتها عن 1500 ريال سعودي وبحد أقصى تصل إلى 30000 ريال سعودي، من الشروط المهمة في التقسيط أنه لا يمكن نهائياً استرجاع قيمة البضاعة نقداً وفي حالة الرغبة في الاستبدال سيتم الخضوع لخاصية الاستبدال والاسترجاع وأيضاً لا يمكن للعميل أن يقوم بالشراء عن طريق الدمج بين الدفع والتقسيط ولكن بشروط معينة.

عروض جرير في السعودية على الجوالات المحمولة:

تعد مكتبة جرير في السعودية أول مكان يتم به عمل أكبر الخصومات على كافة السلع سواء الجوالات أو الشاشات الذكية، ويمكن الدفع كاش أو بالتقسيط المريح عبر شروط معينة منها أن يكون المتقدم للتقسيط له مرتب ثابت ويتم تقديم أوراق تثبت ذلك، والتقسيط باشكال معينة، واليوم سنوضح الكثير من العروض على الجوالات المحمولة في مكتبة جرير.

أقوى عروض مكتبة جرير على الجوالات المحمولة:

تقدم مكتبة جرير العديد من العروض والخصومات على جميع الأقسام سواء الجوالات أو الأجهزة الكهربائية الحديثة، لذا سنوضح لكم بعض العروض المتاحة في مكتبة جرير على الجوالات المحمولة، يوجد عرض مميز على سامسونج جالكسي اس 20 ألترا بسعر مميز بعد التنزيل بـ 3099 ريال سعودي وسعة الذاكرة 128 جيجا بايت.