نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف جرير أيفون 12 برو ماكس الأزرق بألوان جديدة عصرية عروض تقسيط جرير Iphon 12 pro في المقال التالي
سعر ايفون 12 برو Max أزرق جرير بتقسيط بسعر كاش بدون فوائد، تعد مكتبة جرير من مواقع القوية والمتميزة في عرض كافة المنتجات التي يحتاج لها المواطنين حيث يكثر البحث لديها عن أسعار الهواتف خاصة أيفون لإنها لا تتوقف عن عروض الأسبوعية المتجددة، كما أن جرير تقدم خدمة تقسيط على الهواتف بدون فوائد وبسعر كاش لكل من المقيمين والمواطنين، ويتوفر لدى جرير أيضا منتجات أخرى من أجهزة إلكترونيه وأدوات مكتبية وأجهزة لوحية ومنزلية وكل ما يخص إلكترونيات الطلاب للدراسة عن بعد، ولكننا خصصنا مقالنا اليوم عن عروض جرير لأيفون 12 برو ماكس الأزرق الأسبوعية، الذي من صدوره ونزوله إلى الأسواق شهد رواج كبير داخل المملكة العربية السعودية وتقدم مكتبة جرير بشكل أسبوعي عروض جديدة على هواتف أيفون وتكون بأسعار منافسة عن باقي متاجر الإلكترونية ويكون أيضا نظام التقسيط لها سهل ويمكن أن يستفيد منه الكل فتابعوا معنا تفاصيل عروض جرير لهاتف أيفون 12 برو.
جرير ايفون 12 برو Max الأزرق بالتقسيط
تقدم جرير مجموعة من عروض وخدمات الجديدة وإدخال فروع أخرى إلى مكتبة عروضها الأسبوعية خاصة بالهواتف حيث تتوفر خاصية صيانة وتصليح هواتف المحمولة، كما يوجد فرع بيع أجهزة محدثة وتلك الهواتف يتم تصليحها وعرضها للبيع مع ضمان من مكتبة جرير وتكون بأسعار مخفضة عن سعر هواتف الأخرى ولكننا اليوم سنقدم عروض جرير على آبل أيفون 12 برو ماكس الأزرق وسنعرض لكم كيفية الحصول على ميزة تقسيط مع سعر هاتف بالتقسيط.
آيفون 12 الليلكي جرير بلون الموسم بسعر منافس
- آبل أيفون 12 ميني بلون بنفسجي من مكتبة جرير، هواتف الجيل الخامس، مساحة داخلية 64 جيجا بايت، الهاتف لون عصري جديد يزيد إقبال الشراء عليه، متوفر بعروض جرير بسعر 2899 ريال سعودي.
- سعر أيفون 12 ميني باللون بنفسجي، سعة 128 جيجا بايت، هواتف تدعم الجيل الخامس، بسعر 3099 ريال سعودي، يتوفر تقسيط للهاتف بدفع 144 ريال سعودي شهريا لمدة 36 شهر.
- سعر أيفون 12 باللون الأزرق بسعة داخلية 64 جيجا بايت، هواتف تدعم الجيل الخامس، بسعر 3499 ريال سعودي، في تقسيط جرير بسعر 162 ريال سعودي شهريا على 36 شهر.
- سعر أيفون 12 برو ماكس الأزرق، سعة 512 جيجا بايت، هواتف الجيل الخامس، بسعر 6499 ريال سعودي، تقسيط جوال جرير بسعر كاش 301 ريال سعودي شهريا على 36 شهر.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف جرير أيفون 12 برو ماكس الأزرق بألوان جديدة عصرية عروض تقسيط جرير Iphon 12 pro على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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