نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض لولو جوالات ايفون وسامسونج وتخفيضات لولو هايبر ماركت الأسبوعية lulu في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض لولو جوالات من ضمن عروض التوفير المذهل التي يُقدمها لنا لولو هايبر ماركت لمدة أسبوع واحد، ولمحبي جوالات ايفون المتميزة إليكم أقوى التخفيضات في لولو ماركت على جوالات أيفون وسامسونج، كما يُمكنكم إقتناء اللابتوبات بخصم كبير على الأسعار مع هدايا مجانية على الأجهزة الإلكترونية، وشراء الإلكترونيات في عروض لولو الأسبوعية الموفرة يضمن لكم الحصول على أفضل المنتجات مع تنزيلات كبرى على الأسعار.

عروض لولو جوالات

بادروا بشراء جوالات ايفون 12 برو ماكس، وأيضًا ايفون XR في فترة خصومات لولو الأسبوعية، ويتميز كلًا منهما بمساحة داخلية كبيرة وهى 256 جيجابايت، وننتقل إلى جوالات سامسونج بأسعار تبدأ من 475 ريال، ومن بينها جوال سامسونج جالكسي S21 الترا الذي يتميز بالإمكانيات عالية الجودة مثل احتوائه 12 جيجا رام، أي أن هذا الجوال سيمنحك أداء سريع، ويتوافر به إمكانية تصوير الفيديوهات بدقة 8k، وإليكم عروض الجوالات المتاحة في لولو هايبر ماركت.

جوال ايفون 12 برو ماكس في لولو ماركت بسعر 4999 ريال سعودي بدلًا من 5699 ريال سعودي.

جوال ايفون XR بسعر 2599 ريال سعودي بدلًا من 3099 ريال سعودي.

جوال سامسونج جالكسي S21 الترا 5G بسعر 4899 ريال سعودي بدلًا من 5899 ريال سعودي.

عروض لولو ماركت

نستكمل في عرض التخفيضات المتاحة على الجوالات في لولو هايبر ماركت من ماركات لينوفو وموتورلا، وهذه التخفيضات سارية لفترة محدودة طوال فترة عروض لولو الأسبوعية.

جوال موتورلا موتو جي بلس، 5G، سعة 128 جيجابايت، بسعر 1199 ريال سعودي بدلًا من 1399 ريال سعودي.

جوال لينوفو K12، سعة 64 جيجابايت، بسعر 399 ريال سعودي بدلًا من 599 ريال سعودي.

لولو هايبر ماركت

للأجهزة الإلكترونية أهمية كبيرة في حياتنا، فهى تُستخدم بكثرة لإتمام العديد من المهام في العمل، أو تُستخدم في الدراسة لتلقي المحاضرات والدروس التعليمية، ومن بينها اللابتوبات وهى أفضل بكثير من الكمبيوتر أو الحاسوب؛ نظرًا لسهولة التنقل بها، وهناك عرض خاص في لولو هايبر ماركت على لابتوب لينوفو، فعند شراء اللابتوب تحصل على ملحقاته الإضافية هدية مجانية مثل شنطة اللابتوب وسماعات الرأس، وبالنسبة لأجهزة التابلت المتاحة في لولو ماركت فهى ذات شبكة 4G، وتتنوع ما بين ماركة لينوفو وهواوي.

لابتوب لينوفو نوت بوك Ci7 بسعر 3699 ريال سعودي بدلًا من 3799 ريال سعودي.

هواوي مات باد سعة 32 جيجابايت، بسعر 949 ريال سعودي بدلًا من 1039 ريال سعودي.

سماعة رأس للألعاب من لينوفو بسعر 149 ريال سعودي بدلًا من 229 ريال سعودي.

عروض لولو lulu

إليكم عروض لولو الحصرية ولفترة محدودة على الإلكترونيات، فتوجد سماعة الأذن اللاسلكية التي تعمل بكفاءة عالية سواء فيما يتعلق بدقة الصوت أو خاصية منع الضوضاء، وتتوافر من ماركة ابل وهواوي وتوشيبا بخصومات كبرى على أسعارها، وتتوافر الإلكترونيات بوفرة حيث الساعات الذكية، مخزن الطاقة أو ما يشتهر بإسم الشاحن المتنقل.