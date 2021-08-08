تراند الفن: “صدمة كبيرة”.. قصة وفاة شقيقة دلال عبدالعزيز وعمرها 15 عاما

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 8 أغسطس 2021 10:08 صباحاً - كتب- عبد الفتاح العجمي

أثناء حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي، ببرنامج “معكم” عبر قناة “cbc”، قبل نحو 3 سنوات؛ كشفت الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، قصة رحيل شقيقتها في مرحلة مراهقتها.

وقالت دلال: “في أغنية لشادية اسمها (قطر الفراق)، نفسي ينزلوها لأني مش لاقيها خالص، هي أغنية عن اللي ماتوا، لو حد سمعها هيعيط، أنا سمعتها من وأنا طفلة صغيرة ومش لاقياها”.

أضافت: “أصل أنا كان ليّا أخت توفيت وأنا صغيرة، توفيت مثلا وأنا في 6 ابتدائي، وأختي دي كان عندها 15 سنة، وكانت صدمة كبيرة، كانت البكرية لماما، ولما كنا نسمع الأغنية دي نقعد نعيط”.

اختتمت: “الأغنية دي كانت بتقول (ياريت يأخروك ساعتين.. على فين على فين)، كنت بعيط عليها كتير، وأنا دمعتي قريبة أوي”.

دلال عبدالعزيز تخرجت في كلية الزراعة جامعة الزقازيق، ثم جاءت إلى القاهرة، واكتشفها المخرج الكبير نور الدمرداش ثم عملت مع ثلاثي أضواء المسرح في بداية تعارفها بالجمهور، حصلت على بكالوريوس من كلية الإعلام جامعة القاهرة وليسانس الآداب قسم اللغة الإنجليزية من كلية الآداب جامعة القاهرة، بالإضافة إلى دبلومة في العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة.

وشاركت دلال عبد العزيز خلال مشوارها الفني الطويل في العديد من الأفلام الناجحة ومنها: “أسرار البنات، عصافير النيل، كارما، بئر الخيانة، النوم في العسل، مبروك وبلبل، يا رب ولد، لا تراجع ولا استسلام، وآسف على الإزعاج”، وكان آخر أفلامها “أعز الولد” الذي عُرض هذا العام.

وغادرت عالمنا يوم السبت 7 أغسطس، الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، بعد صراع مع المرض منذ أصيبت بكورونا في 30 أبريل الماضي، عن عمر يناهز 61 عاما.

وتقام صلاة الجنازة على روح دلال عبدالعزيز يوم الأحد 8 أغسطس، عقب صلاة الظهر بمسجد المشير بالتجمع الخامس، والعزاء في مدافن الأسرة بالوفاء والأمل بمدينة نصر.

تابع تغطية خاصة لوفاة الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز (اضغط هنا)