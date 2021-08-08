تراند الفن: رئيس الوزراء يجدد تعيين محمد فريد رئيسا للبورصة

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 8 أغسطس 2021 10:08 صباحاً - أدمن ‏35 دقيقة مضت اقتصاد 12 زيارة

كتب – محمد سامي: أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأحد، قرارًا بتجديد تعيين محمد فريد محمد صالح، رئيسا للبورصة المصرية، لمدة أربع سنوات. وكان محمد فريد قد شغل منصب نائب رئيس البورصة خلال الفترة من 11 يوليو عام 2010، وحتى مارس 2011، وعمل قبلها خبيرًا فى وزارة الاستثمار والمسئول عن ملف الأسواق المالية بها ومتابعة مشروعات تطوير البورصة ومن أهمها مشروع بورصة النيل وبورصة السندات، وكان يعمل كخبير اقتصادي منذ عام 2004.

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