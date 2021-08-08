تراند الفن: أولمبياد طوكيو يشهد 26 حالة إصابة جديدة بعدوى فيروس كورونا المستجد

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 8 أغسطس 2021 10:08 صباحاً - طوكيو – (د ب أ):
أعلنت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا بالعاصمة اليابانية طوكيو، اليوم الأحد تسجيل 26 حالة إصابة جديدة بعدوى فيروس كورونا المستجد بين المعنيين بالأولمبياد، وذلك في اليوم الأخير من المنافسات.
وكانت اللجنة قد سجلت يوم الخميس الماضي أعلى حصيلة يومية للإصابات خلال الأولمبياد، منذ بدء إصدار تقريرها اليومي بهذا الشأن في أول تموز/يوليو الماضي، حيث أعلنت عن 31 حالة.
ووصل إجمالي عدد المصابين بالعدوى بين المعنيين بالأولمبياد حتى الآن إلى 430 حالة.
وضمت قائمة الإصابات الجديدة خمسة من ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية، كما ضمت عددا من المتطوعين والموظفين والإداريين باللجنة المنظمة وغيرهم.
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