تراند الفن: زيادة خطر الإصابة بسرطان البروستاتا… ما أضرار تناول البيض المسلوق في وجبة الفطار يومياً

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 8 أغسطس 2021 10:08 صباحاً - كتبت نور جمال

يعتبر البيض بلا شك أحد أكثر مصادر البروتين صحة، سواء كنت تغليه أو تسلقه، فإنه لا يفشل أبدًا في أن يخيب الآمال ومن المعروف أنها صحية للغاية، تعتبر واحدة من الأطعمة المغذية في العالم، وهناك بعض الأشياء التي تضع البيضة تحت سمعة سيئة، وسنعرض لكم أضرار الأفراط في تناوله، وذلك وفقا لما ورد في موقع “eatthis”.

يمكن أن ترتفع مستويات الكوليسترول لديك:

تحتوي البيضة الواحدة الكبيرة على 186 ملليجرام من الكوليسترول، وهو أكثر من نصف الكمية الموصى بها منذ فترة طويلة والتي تبلغ حوالي 300 ملليجرام لذلك يجب أن تقلل من تناوله،

2-يكون قلبك في خطر:

غالبًا ما يتسبب الكوليسترول السيئ في مخاطر مرتبطة بأمراض القلب، وفي حالة البيض، لا يختلف الأمر عن ذلك، ويتضح أنه أنه عندما يتعلق الأمر بالعناية بقلبك، فإن الأمر يتعلق بصفار البيض أكثر من أي شيء آخر.

وينصح،المرضى المعرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية يجب أن يحدوا من تناول صفار البيض بشكل عام، ويوصي الأطباء بوقف استهلاكه إذا كنت أصبت بالسكتة الدماغية أو وجع في عضلة القلب.

وأكدت الدراسات التي تظهر أنه يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، في إحداها، تبين أن الفوسفاتيديل كولين الغذائي، الذي يأتي من البيض، له آثار سلبية على القلب، وفي حالة أخرى، ارتبط ارتفاع استهلاك البيض بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والوفيات.

3 يمكن أن يسبب انتفاخ في المعدة:

كما هو الحال مع العديد من الأطعمة، من الممكن جدًا الإفراط في استهلاك البيض وينتهي بك الأمر في حالة صعبة، وأوضحت الدراسات أن الإفراط في تناول البيض قد يسبب اضطرابًا في الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ والغازات وآلام في البطن.

وتوصي بإجراء اختبار حساسية في المنزل لتحديد الأطعمة التي قد تكون حساسًا لها حتى لا تتعرض للمخاطر.

4-يمكن أن تكون أكثر مقاومة للأنسولين:

يعتبر من الدهون طبيعية، لكنه لا يزال مضراً، خاصة عندما تفرط في تناوله، يمكن أن يكون للدهون الموجودة في البيض تأثير حقيقي للغاية على نسبة السكر في الدم، ويمكن أن تزيد من مقاومة الأنسولين، مما يعني أن السكر في دمك لا يستخدم للحصول على الطاقة بالطريقة التي من المفترض أن تكون.

نتيجة لذلك، سوف ينتج البنكرياس المزيد من الأنسولين وسترتفع مستويات السكر في الدم، لذلك ينصح الأطباء، إذا كنت تعاني بالفعل من أمراض القلب والأوعية الدموية أو داء السكري من النوع 2، فمن الأفضل تقليل استهلاكك له.