تراند الفن: فيروس كورونا.. أطعمة قد تفيدك قبل وبعد تلقي اللقاح المضاد

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 8 أغسطس 2021 09:12 صباحاً - أدمن ‏42 دقيقة مضت لايف ستايل 14 زيارة

كتبت – أمنية قلاوون: يلعب النظام الغذائي الصحي الغني بالعديد من الفيتامينات والمعادن دورًا في تعزيز الجهاز المناعي لإنتاج أجسام مضادة ومكافحة الفيروسات والبكتيريا المتسببة في تطور الأمراض، ومنها عدوى “كوفيد-19″، وقد تعمل بعض الأطعمة على تقليل حدة الآثار الجانبية التي قد تظهر بعد تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، وأبرزها آلام في موضع الحقن، والحساسية، والحمى، وآلام العظام. لقراءة المزيد..اضغط هنا

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