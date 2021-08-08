تراند الفن: عالميا.. عدد إصابات كورونا يقترب من 203 ملايين والوفيات تتخطى 4 ملايين و299 ألفا

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 8 أغسطس 2021 08:11 صباحاً - أدمن ‏24 دقيقة مضت عرب وعالم 11 زيارة

نيويورك – (أ ش أ):

اقترب عدد الإصابات بفيروس كورونا المتسجد على مستوى العالم من 203 ملايين إصابة منذ بداية الجائحة العام الماضي.

وذكر موقع (وولد ميترز) المتخصص في الاحصائيات أن عدد الاصابات بكورونا حتى صباح اليوم الأحد بلغ 202 مليون و978 ألفا و883 شخصا.

وأضاف الموقع أن عدد الوفيات بلغ 4 ملايين و299 الفا و649 حالة، فيما بلغ إجمالي المتعافين 182 مليونا و340 ألفا و322 حالة، وعدد الحالات النشطة 16 مليونا و338 ألفا و912 حالة.

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