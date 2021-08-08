تراند الفن: كوريا الجنوبية تسجل أول إصابة بحمى الخنازير الأفريقية خلال 3 أشهر

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 8 أغسطس 2021 08:11 صباحاً - سول – (د ب أ):

أكدت وزارة الزراعة في كوريا الجنوبية اليوم الأحد حدوث حالة إصابة بحمى الخنازير الأفريقية، وهي أول حالة من هذا المرض الفتاك الذي يصيب الحيوانات منذ ثلاثة أشهر تقريبا. وذكرت الوزارة أن الخنازير في مزرعة بمقاطعة جانج وون أصيبت بالمرض القاتل الذي يصب الحيوانات، مما دفع السلطات إلى إعدام الحيوانات بالمزرعة، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية. وأصدرت السلطات الكورية حظرا بمنع الانتقال على منشآت الثروة الحيوانية في مقاطعة جانجوون ومقاطعة كيونج جي لمدة 48 ساعة. ودعا رئيس الوزراء كيم بو كيوم السلطات الصحية إلى بذل أقصى الجهود لاحتواء انتشار المرض بسرعة.

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