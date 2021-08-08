تراند الفن: اليابان تدرس إعطاء جرعة ثالثة معززة ضد كورونا العام المقبل

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 8 أغسطس 2021 08:11 صباحاً - أدمن ‏53 دقيقة مضت عرب وعالم 12 زيارة

طوكيو – أ ش أ:

تدرس الياباني ما إذا كان ينبغي لها أن تعطي جرعة ثالثة معززة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا العام المقبل.

ونقلت صحيفة (جابان تايمز) اليابانية عن مسئولين – لم تسمهم – قولهم إنه بدافع من احتمال تضاؤل ​​فعالية اللقاح بمرور الوقت والحاجة إلى التعامل مع سلالات الفيروس شديدة العدوى، ستواصل الحكومة الدراسة أثناء محاولة تأمين إمدادات لا تقل عن 200 مليون جرعة العام المقبل.

وأضافت الصحيفة أن الحكومة ستصل إلى قرار بشأن هذه المسألة بعد الأخذ في الاعتبار عدد الاصابات بالفيروس وكيف تتعامل الحكومات الأخرى مع الجرعات المعززة المضادة لكورونا.

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