شوف عروض بنده بصفحة واحدة لشهر أغسطس ومفاجآت عديدة من هايبر بنده Hyper Panda

يوفر هايبر بنده Hyper Panda لجميع عملاءوه في الدول العربية تخفيضات مميزة جداً على أسعار سلع عديدة فيه، منها المحلى، ومنها العالمي، وتتسم جميعها بالجودة العالية جداً، وهذا ما يجعل عملاؤه وغيرهم يتهافتون على زيارته بشكل دائم، وبأعداد تتجاوز عشرات الألاف من الزوار لكل الفروع بشكل يومي، وسوف نحدثكم اليوم في هذه المقالة عن خصومات وعروض بنده بصفحة واحدة لشهر أغسطس في فروعه بالمملكة العربية السعودية Hyper Panda market.

عروض بنده بصفحة واحدة خلال شهر أغسطس Panda

يوفر هايبر بنده ماركت Hyper Panda خصومات مميزة جداً على: الأرز البسمتي من أبو كاس بحجم الـ 10 كيلو الكيس العائلي، كما يتوفر خصومات عديدة على الأرز المزة الهندي البسمتي من ماركة الراجحي بحجم الـ 10 كيلوهات، وكذلك على سعر الأرز الهندي البسمتي الأبيض من أبو كاس، وعلى سعر عبوات الشطة الحارة من مانديز، وعلى ماركة بيدر، كما يتوفر خصم خاص على سعر عبوات بهارات مهران.

عروض بنده الأسبوعية Hyper Panda

وكذلك يتوفر لدى هايبر بنده ماركت في السعودية خصومات عديدة على: العبوة الضاغطة من طماطم الكاتشب ماركة هاينز Heinz، وعلى أسعار عبوات كاتشب الطماطم مميزة المذاق من ماركة فريشكو، وكذلك خصم مميز على سعر البيكنج باودر من ماركة رياض فوود، وكذلك التخفيض المميز على سعر نشاء الذرة من رياض فود، وكذلك الخصم المميز على سعر مسحوق الكاسترد من ماركة زدني.

خصومات وتخفيضات هايبر بنده Hyper Panda

يوفر هايبر بنده أيضاً تخفيضات قوية جداً على أسعار أفخم أنواع الزيوت الطبيعية بعبواتها المختلفة، ومن ضمنها: خصم خاص على سعر زيت الزيتون البكر الممتاز من ماركة عافية Afia، كما يتوفر أيضاً خصم ممتاز على سعر الزيت النباتي العربي، وزيت دوار الشمس من الماركة المميزة شمس Shams، وتخفيض آخر على سعر زيت الطبخ من ماركة ليزا، وعلى سعر زيت الزيتون البكر الممتاز بالخل البلسمك ماركة Afia، وخصم آخر على سعر زيت الزيتون البكر الممتاز بالفلفل من ماركة عافية، وعلى زيت الذرة من عافية Afia.