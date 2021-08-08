تراند الفن: هذا ما يحدث لجسمك عند خسارة 10 كيلوجرامات خلال شهر واحد؟

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 8 أغسطس 2021 06:09 صباحاً - وكالات

من المهم أن نفهم أن فقدان الوزن هو رحلة تتطلب الوقت والجهد المتساوي، وأن وضع أهداف غير واقعية وتجويع نفسك لن يؤدي إلى نتائج إيجابية، و سيؤدي إلى مشاكل صحية.

فيما يلي إجابات مثبتة علميًا لبعض الأسئلة المتعلقة بفقدان الوزن والتي ستسمح لك بتصحيح مسارك خلال رحلة إنقاص الوزن، وفق ما أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا، وفق ما ذكر موقع “24 الإماراتي”.

ماذا يحدث عندما تفقد 10 كلج دفعة واحدة؟

إذا كنت تتضور جوعًا لتفقد 10 كيلوجرامات، فهذا بالطبع غير صحي. يجب أن يظل فقدان الوزن عملية بسيطة وصحية. يجب على المرء أن يتجنب الحميات الغذائية المبتذلة التي تَعِدُ بكميات كبيرة من فقدان الوزن وتتركك تضور جوعاً معظم الوقت. ولسوء الحظ، يمكن أن يؤدي ذلك إلى اتباع عادات غير صحية وزيادة الوزن بشكل متكرر. عند محاولة إنقاص الوزن، فإن اتباع خطة جيدة للأكل والتمارين الرياضية بهدف أن تصبح أكثر صحة أمر ضروري ليس فقط لفقدان الوزن ولكن أيضًا للحفاظ عليه.

يوصي الخبراء، بتجربة تدريب القوة بما في ذلك رفع الأثقال أو ممارسة تمارين وزن الجسم، جنبًا إلى جنب مع بعض التدريبات المتقطعة عالية الكثافة وخطة نظام غذائي مغذي، يمكن أن يمنح عملية الأيض الدفعة التي يحتاجها للتخلص من الوزن الزائد. يمكن أن تساعد التمارين الهوائية في حالة مستقرة، أيضًا على حرق السعرات الحرارية.

لماذا تعتبر موضة الحميات ضارة؟

تتسبب الحميات المبتذلة التي تعد بفقدان شديد للوزن في فترة قصيرة من الزمن بحرمان الشخص نفسه من الطعام، وهو أمر غير مستدام وسيؤدي في النهاية إلى العودة إلى أنماط الأكل المألوفة.

إذا فقدت 1 إلى 2 كجم في الأسبوع، فسوف يتكيف جسمك ويبدأ في الاعتقاد بأن هذا هو الوزن المناسب لجسمك، ولن تشعر بالجوع الشديد نتيجة لفقدان الوزن السريع. علاوة على ذلك، يمكن أن يسبب فقدان الوزن السريع أيضًا نقصًا غذائيًا خطيرًا في الجسم يمكن أن يؤدي في بعض الأحيان إلى أضرار لا رجعة فيها للجسم أو الخلايا.

كيف تختار نظام غذائي مثالي؟

ستحتاج إلى خطة غذائية صحية يمكنك الالتزام بها إذا كنت ترغب في إنقاص الوزن أو تنظيمه. تتطلب مثل هذه الأنظمة الغذائية التحكم في كمية الطعام المستهلكة وتجنب السكر الزائد والملح والدهون المشبعة، وكلها تساهم في مشاكل صحية مثل أمراض القلب والسكري، واتباع نظام غذائي يحتوي على جميع العناصر الغذائية والبروتينات والفيتامينات والألياف أو المعادن الموجودة في الوجبة.

ما هو المقدار المثالي من التمارين التي يجب على المرء القيام بها لفقدان الوزن؟

في معظم الأيام، تكون ساعة من التمارين أكثر من كافية. يفضل ممارسة تدريب القوة لزيادة كتلة العضلات. يساعد تدريب القوة، المعروف أيضًا باسم تدريب الأثقال أو تدريب المقاومة، في تطوير القدرة على التحمل العضل